Sting sa vráti na Slovensko

Slávny hudobník si 17. novembra zahrá v Košiciach.

6. aug 2012 o 14:00 SITA

Po troch koncertoch v Bratislave si slávny Angličan po prvýkrát zahrá v Košiciach.

BRATISLAVA. Britský hudobník, herec a aktivista Sting vystúpi v sobotu 17. novembra v košickej Steel aréne. Koncert bude súčasťou turné Back to Bass, v rámci ktorého sa v júni ukázal aj v Prahe. Sting príde v sprievode 5-člennej skupiny, ktorú tvoria gitarista Dominic Miller, bubeník Vinnie Colaiuta, klávesák David Sancious, hráč na elektrických husliach Peter Tickell a vokalistka Jo Lawry. Vstupenky budú v predaji od piatku 10. augusta.

Bude to jeho štvrtý koncert na Slovensku. Premiéru mal v roku 2000 v bratislavskej Inchebe, o šesť rokov sa vrátil a zahral na futbalovom štadióne v Petržalke, vlani prišiel s orchestrálnym projektom Symphonicities na zimný štadión Ondreja Nepelu.

video //www.youtube.com/embed/CwPhw9xc2f8

Gordon Matthew Sumner alias Sting sa na scéne ako sólista pohybuje 25 rokov. Predtým pôsobil v kultovej skupine The Police. Hudobník má vo svojej zbierke dovedna 16 cien Grammy, štyri Brit Awards, dve ceny Emmy, dve Ivor Novello Awards, Zlatý glóbus a tri nominácie na Oscara. Predal približne 100 miliónov nahrávok. Je členom Skladateľskej siene slávy, Rock 'n' rollovej siene slávy a svoju hviezdu má i na hollywoodskom Chodníku slávy (6834 Hollywood Blvd.).

Medzi najväčšie sólové hity rodáka z Newcastleu patria skladby ako Russians, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith in You, Englishman In New York, Why Should I Cry For You?, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, When We Dance, Desert Rose či Brand New Day. S kapelou Police nahral hity Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic alebo Every Breath You Take.