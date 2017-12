Sziget má dvadsať rokov

Najväčší stredoeurópsky festival láka menami aj atrakciami.

6. aug 2012 o 17:55 Oliver Rehák

V Budapešti sa začal jubilejný ročník festivalu Sziget, ktorý potrvá až do nedele.

Placebo, Snoop Dogg, The Stone Roses, Leftfield, Korn, The Pogues, The Roots, Ministry, ale aj 42-­metrové ruské koleso vedľa hlavného pódia alebo kempingový hotel. Organizátori maďarského festivalu Sziget neponúkajú iba známych hudobníkov.

Takmer skončili

Najväčšia open–air hudobná akcia v strednej Európe sa nakoniec dočkala jubilejného ročníka, aj keď vlani mala veľké problémy. Nový starosta Budapešti začal požadovať za prenájom ostrova, ktorý je tradičným miestom jej konania, astronomickú sumu a hrozilo, že festival buď skončí, alebo sa bude musieť sťahovať inde.

Tlak verejnosti a záujem zo zahraničia nakoniec Sziget zachránili. Dvadsiaty ročník, ktorý sa práve začal, má pestrý program – na piatich veľkých pódiách a desiatkach malých scén.

Naši hudobníci tento rok na hlavných pódiách nevystúpia, The Global Optimistic & VJ’s Akasha si však zahrajú 11. augusta na scéne Cökxpon Ambient Tent .

Festival roka

Symbolom tohto ročníka je obrovské ruské koleso s kapacitou tisíc osôb za hodinu a nočnými projekciami filmov. Novinkou je takzvaný stredoeurópsky camp hotel, ktorý vyrastie priamo v areáli na ostrove. Na festival sa tak môžete vybrať bez vlastného stanu a riešenia ubytovania v meste. Ponúkajú tu aj ubytovanie iba na niekoľko nocí, nemusíte prísť na celý festival.

Týždňový kamping s vlastným autom vás vyjde 225 eur, cena lístka na jeden deň je 45 eur. Viac informácií nájdete na webovej stránke festivalu, ktorá existuje aj v špeciálnej slovenskej verzii.

Anketu European Festival Awards 2011 v kategórii Best Major Festival, kde hlasujú návštevníci akcií zo šesťdesiatich krajín, vyhral práve Sziget. Uvidíme, či to bude platiť aj po tomto ročníku.