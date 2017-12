Nočný pokoj s Kusturicom

V centre Košíc nie je kino, ale srbský režisér tam má bohatý program.

8. aug 2012 o 17:20 Kristína Kúdelová

Emir Kusturica, keď nakrúcal film Život je zázrak. Zajtra bude, aj so svojou skupinou, v Košiciach.(Zdroj: OUTNOW)

Festival Leto v parku urobí z Emira Kusturicu muzikanta, režiséra aj herca a ponúkne Košičanom ďalší dôvod prísť do centra mesta.

Emir Kusturica a dvanásť jeho kamarátov zo skupiny No Smoking Orchestra cestuje do Košíc, pretože v meste je festival Leto v parku a v zajtrajšom programe je aj ich koncert. Pravidlá o rešpektovaní nočného pokoja nedovoľujú, aby vystupovali dlhšie ako do desiatej, ale Kusturica ešte nebude musieť ísť domov – keby teda chcel zostať.

Zatiaľ len s Maradonom

Po koncerte sa začne filmová noc s Emirom Kusturicom, kde sa ešte premietnu štyri jeho filmy. „Manažér skupiny nám povedal, že ani režisér, ani jeho kolegovia nepotrebujú špeciálnu starostlivosť alebo sprievodcu po meste, po koncerte pravdepodobne zájdu na pivo. Či sa Kusturica objaví aspoň na začiatku filmovej noci, to je otázka, my v to dúfame,“ hovorí Ľuboš Bišto, ktorý pre festival Leto v parku filmovú noc dramaturgicky pripravil.

Kusturica by mal teraz robiť na filme o mexickom revolucionárovi Panchovi Villovi (posledné správy boli neúplné, mal by v ňom hrať Gael García Bernal alebo Benício Del Toro – Johnny Depp z projektu odstúpil), v Košiciach sa premietne dokument Maradona, čo je zatiaľ jeho posledný film, Život je zázrak a v treťom Kusturica len hrá, Patrice Leconte ho spolu so Juliette Binocheovou a Danielom Auteuilom obsadil do úlohy väzňa v romanticko–historickej dráme Prekliatie ostrova St. Pierre. Štvrtá snímka má byť prekvapením.

video //www.youtube.com/embed/9uPN7MUhnF8

Úsmev je voľný

Košičania museli prestať chodiť do kina v centre mesta, žiadne stále kino (teda, samozrejme, ani digitalizované) tam nie je. Občianske združenie Cinefil sa pokúšalo toto leto po dvadsiatich troch rokoch obnoviť populárne Záhradné kino, ale keďže budova, cez ktorú sa doň vchádza, sa začala rekonštruovať, plány museli posunúť na budúci rok.

„Filmový klub sme mali do júna vo Východoslovenskej galérii, ale aj tá sa rekonštruuje,“ hovorí Ľuboš Bišto. „Tam sme sústredili všetky filmové festivaly a prehliadky. Aj keď bude vynovená, digitalizovať sa zrejme nebude, lebo je to kino s malou kapacitou. Radi by sme získali kino Úsmev, teraz je bez nájomcu, v priľahlom parčíku sa už usídlili bezdomovci. Máme aj pripravený koncept moderného artového kina s programom pre všetky vekové kategórie, bude však potrebovať viaczdrojové financovanie.“

Košičania zatiaľ chodia do multiplexov na kraji mesta – alebo teraz v lete využívajú festival Leto v parku. Pred Kusturicom bola v programe filmovej časti francúzska komédia Nedotknuteľní, švédsky Zvuk hluku a rumunský film Ahoj, ako sa máš.