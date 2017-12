Ak si na seba nezarobí, bude zbytočný

Režisér Len Wiseman realizoval svoj nový film ako parafrázu nedostižného kultového diela Ridleyho Scotta. Nedopadlo to úplne márne.

V roku 1990 akčný sci-fi triler Total Recall v réžii hitmakera Paula Verhoevena (RoboCop, Basic Instinct) a s Arnoldom Schwarzeneggerom uspel nielen u publika (tržby 261 miliónov dolárov), ale aj u kritiky. Na rozdiel od osem rokov staršieho Blade Runnera Ridleyho Scotta, inšpirovaného dielom toho istého autora science fiction Philipa K. Dicka, bol nenáročným sviežim akčným dobrodružstvom, ktorému nechýbal nadhľad. A kto chcel, našiel tam aj zopár ideí. Snímka získala viac významných ocenení vrátane ceny Saturn za najlepší sci-fi film roka a osobitnej ceny americkej Filmovej akadémie za vizuálne efekty.

Úspech podnietil plány na pokračovanie, ktoré sa však nikdy nedostali za fázu prvej verzie scenára. Podľa Dicka neskôr nakrútili snímky ako Minority Report (2002), Výplata (2003) či Temný obraz (2006), ktoré sa tiež vo väčšej či v menšej miere zaoberali témou manipulácie vedomia.

Z Marsu naspäť na Zem

Prvé informácie o novej verzii Total Recall sa objavili v roku 2009. Tvorcovia síce vyhlasovali, že chcú zostať verní predlohe – poviedke We Can Remember It for You Wholesale z roku 1966 – to im však nebránilo úplne eliminovať motív Marsu. Celý nový Total Recall sa odohráva na Zemi, presnejšie na troskách civilizácie po totálnej vojne. Dve obývateľné krajiny, niekdajšia Británia a Austrália, sú prepojené podzemným tunelom dopravným prostriedkom, založeným na voľnom páde. A odporný diktátor Cohaagen (Bryan Cranston) si na upevnenie svojej moci vyberie vyhlásenie Austrálie, nazývanej teraz prosto len Kolónia, za úhlavného nepriateľa.

Douglas Quaid (Colin Farrell) je Austrálčan, zamestnaný v Británii. Nie ako prostoduchý robotník so zbíjačkou, ale pracovník v montáži robotických policajtov. Firma Rekall (áno, s K v názve) nie je luxusným podnikom, skôr podozrivou dielňou, zastrčenou vo štvrti prostitútok, barov a tetovacích salónov. Zvyšok príbehu sa však od pôvodného filmu líši len málo.

Režisér Len Wiseman (Underworld 1 a 2, Smrtonosná pasca 4.0) si na odlíšenie a ozvláštnenie svojho remake zvolil nejednoznačnú cestu: využíva, ba cituje viac základných diel vedecko-fantastického filmu (RoboCop, Star Wars, Ja, robot a i.), často a pomerne vtipne pripomína pôvodný Total Recall, ale predovšetkým celý film realizoval ako parafrázu nedostižného Scottovho Blade Runnera.

Kostýmy, stavby, rekvizity, masky – celá výprava, ba aj kamera sa inšpiruje Scottovým pochmúrnym, večne upršaným, no napriek tomu nikdy neusínajúcim multikultúrnym Megapolisom.

Harry Gregson-Williams síce nie je Vangelis, no so Scottom spolupracoval (Kráľovstvo nebeské, Prometheus) a práca s hudbou, ba i viac použitých motívov evokuje kultový bladerunnerovský soundtrack. Wiseman sa neuspokojil len s tým, že príbeh Douglasa Quaida vložil do sveta Ricka Deckarda, viac ráz v ňom Blade Runnera otvorene cituje.

Aj práca s hercami stavia viac na charakteroch a vzťahoch ako na akčnej heroizácii a štylizácii, po nadhľade niet takmer ani stopy. Pravda, výkonom Colina Farrella, Kate Beckinsalovej, Jessicy Bielovej či Billa Nighyho sotva možno niečo vyčítať, no istá tlmenosť, ktorá v Blade Runnerovi kumulovala zadržiavanú silu, zvyšovala napätie i pocit osudovosti, tu pôsobí mdlo a nevýrazne.

Čo nájdeme v celofáne?

Novému Total Recallu napriek všetkému hraniu sa na Blade Runnera chýba vnútorné opodstatnenie použitej formy, hĺbka, filozofia pretavená do slov, tónov a obrazov. Nemá silu mýtu či rozmer antickej tragédie. Je to ten istý jednoduchý zábavný príbeh ako z roku 1990, s prostou dramaturgiou, bez prekvapení či narúšania žánrových kánonov. Prenesený do bladerunnerovského sveta je s dôvtipom, inteligenciou ba i vkusom, no bez dôvodu. Verhoevenovská pestrofarebná vtipná a sebaironizujúca forma akčnej zábavky mu svedčala oveľa viac.

Výsledok je pre bežné publikum veľmi náročný formou a pre kultivovaných divákov slabý obsahom.

Pravdepodobne neurazí a neznechutí, no takmer určite ani nenadchne. Zostáva teda dúfať, že aspoň zarobí. Lebo inak by bol načisto zbytočný.