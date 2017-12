V lete sa mi vracajú do života témy z mojich kníh

Ako tvorím / Spisovateľ Márius Kopcsay

10. aug 2012 o 11:21 Alexander Balogh

„Toto leto sa mi akoby vracali do súkromného života témy z mojich kníh,“ hovorí Márius Kopcsay. „Chcel som so starším synom absolvovať viacero túr a výletov v našich horách, no namiesto voľného leta zasa prevládla práca, čo mi silne pripomína román Medvedia skala.“ Okrem toho sa v týchto dňoch aj sťahuje, čo zasa evokuje jeho inú knihu Domov, v ktorej sa príbeh protagonistu začína sťahovaním do nového bytu. „Čerstvých skúseností a zážitkov mám dosť, no pokračovanie Domova sa určite konať nebude,“ dodáva so smiechom.

Dôvodom však nie je práca na novej knihe. Kopcsayovi nedávno vyšli Veselé príhody z prázdnin, jeho v poradí už siedmy titul, a plodný autor mu chce dopriať dostatok času, aby „presiakol“ k čo najširšiemu okruhu čitateľov. „Rok na napísanie knihy nie je krátky čas, ale zdá sa mi ľahkovážne tak rýchlo sa púšťať do ďalšej,“ hovorí spisovateľ, ktorý začínal trojnásobnou účasťou v literárnej súťaži Poviedka. Poviedkam zostal verný aj v knižnom debute Kritický deň, za ktorý získal Cenu Ivana Kraska, aj v druhej knihe Stratené roky.

Nasledovnou sériou štyroch kníh (Domov, Zbytočný život, Mystifikátor a Medvedia skala) sa stal najčastejším finalistom Ceny Anasoft litera. „Tohto roku sa podujatia zúčastňujem len ako hosť na jeho niektorých sprievodných akciách,“ hovorí autor, ktorý, samozrejme, už má nápad na novú knihu, no poverčivosť mu bráni o nej zatiaľ hovoriť.

Kopcsay sa však popri literatúre a novinárskej profesii systematicky venuje aj hudbe. „So skupinou Prešporok dosť koncertujeme a čoskoro by nám malo vyjsť aj cédečko Tancujúca kráľovná, kde si s nami hosťujúco zahral Peci Uherčík.“ Účasť tohto známeho rockera, ale aj Kopcsayova elektrická gitara a klávesy potvrdzujú, že Prešporok v posledných rokoch hudobne pritvrdil a jednoznačne vystúpil zo škatuľky ortodoxne chápaného folku. Album má byť prierezom tvorby skupiny od deväťdesiatych rokov po súčasnosť.

„Okrem pôsobenia v Prešporku sa venujem aj skladaniu alternatívnej hudby, materiálu mám dosť aj na sólový album, uvidíme,“ dodáva Kopcsay, ktorý sa v posledný augustový deň predstaví na festivale Lodenica v Piešťanoch ako literát a hudobník. „Bude to taká multimediálna polhodinka.“