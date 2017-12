Pocta slobode má opäť známe mená

Budúci víkend na akcii Pocta slobode zaznejú aj hity slávnej skupiny The Electric Light Orchestra. Hrať ich však bude výrazne iná zostava ako kedysi, čo platí aj o českej kapele Blue Effect.

10. aug 2012 o 16:26 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Presne o týždeň sa na Devíne chystá štvrtý ročník akcie Pocta slobode. Po Sinéad O’Connorovej, zakladateľovi skupiny The Animals Ericovi Burdonovi a spevákovi kapely Yes Jonovi Andersonovi, ktorí sa tam predstavili doposiaľ, uvidíte ďalšie známe britské meno.

Skupina The Electric Light Orchestra vydala debutový album v roku 1971. Jej zakladajúci členovia chceli robiť rockové pesničky šmrncnuté klasickou hudbou. V čom sa to líši od takzvaného classical rocku, aký hrala napríklad skupina Emerson, Lake and Palmer, pochopíte, keď si vypočujete skladbu Roll Over Beethoven: namiesto dlhých plôch a virtuóznych klávesových sól šablóna sloharefrén a gitary doplnené vyhrávkami na klasických nástrojoch.

Zafungovalo to. Z albumu Eldorado, A Symphony (1974) sa predalo vyše milióna kópií a Can't Get It Out of My Head naštartovala sériu hitparádových hitoviek ako Don't Bring Me Down, Livin' Thing, Last Train to London či Xanadu z rovnomenného muzikálu, ktorú ako hosť naspievala Olivia Newton­John.

Kapela mala niekoľko fáz, počas ktorých sa menil názov aj obsadenie. Prvá trvala do polovice 80. rokov, začiatkom ďalšej dekády prišiel comeback s názvom ELO Part II (The Electric Light Orchestra Part II). Zostal z neho jediný štúdiový album The Zoom, je to však už viac sólová nahrávka kapelníka Jeffa Lynna. Stal sa posledným oficiálnym v diskografii kapely a zároveň jednou z posledných nahrávok Georgea Harrisona, ktorý tu hosťuje.

Lynne sa dostal do súdneho sporu so zvyškom kapely, ktorá od roku 2002 používa názov The Orchestra. Kto v nej vlastne dnes hráva? Z najslávnejšieho obdobia kapely sú to huslista Mik Kaminski a klávesista Louis Clark.

Koncert však tvoria hlavne staré hity, čo platí aj u ďalšieho účinkujúceho – slávneho českého gitaristu Radima Hladíka, ktorý príde na Poctu slobode so svojou kapelou Blue Effect. Tá vznikla v roku 1968 a dnes už tiež hráva v značne pozmenenej zostave. Domácu scénu v budúcu sobotu na hrade Devín zastúpi Peci Uherčík s Rock & Roll Gangom.