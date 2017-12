Nové knihy

12. aug 2012 o 19:59 Alexander Balogh

Aľa Rachmanovová: Manželstvá v červenej búrke

Premedia.sk

"Telesná láska je najvyššia láska, lebo z nej pramení potešenie a všetko, čo nás teší, je dobré! Preto je aj komunizmus najlepším náboženstvom, lebo dovoľuje ľuďom vyhľadávať tu na zemi potešenia, koľko len chcú, bez obmedzenia," tvrdí istý biskup v knihe, ktorá je pokračovaním diela Študenti, láska, Čeka a smrť. Ako je zrejmé z podtitulu, ide o denníky z rokov 1920 až 1925. Rachmanovová je známou ruskou exilovou autorkou, ktorej výpoveď nestratila na sile ani po takmer sto rokoch.

Róbert Beutelhauser: Barbarskí Slovania

Slovart

Skôr ako sa pustíme do strašne nenápadnej histórie tohto príšerne nenápadného národa v strednej Európe, musíme si ujasniť jednu vec. Slováci ako národ si začali svoju existenciu uvedomovať až na konci 18. storočia a aj samotný názov Slováci sa zaužíval až v prvej polovici 19. storočia. Tieto, pre niekoho kacírske slová, nie sú vytrhnuté z vášnivej politickej debaty, ale uvádzajú sviežu knižku pre deti a mládež s nie príliš idylickým nadtitulom Naše hrôzyplné dejiny.

Charles Bukowski: Těžký časy

Argo

Ťažko povedať, čo znamenajú ťažké časy pre Charlesa Bukowského, či už ho aj v tejto knihe berieme „len“ ako autora, alebo neraz celkom legitímne aj ako hlavného predstaviteľa jeho poviedok. Sex aj alkohol mu iste v zásade život spríjemňujú, hoci nepochybne aj a práve vďaka nim sa notoricky ocitá v prapodivných situáciách a šialených vzťahoch. Defilé bizarných postáv, ktoré stratili alebo ešte nenašli zdravý rozum, Bukowski tradične inscenuje „bez náhubku“, no so štylistickou bravúrou a humorom.

Nadežda Lindovská: Od Antona Čechova po Michaila Čechova

VŠMU

Z tých dvoch mien je iste laikovi oveľa známejšie to prvé, no aj synovec slávneho dramatika, herec Michail výrazne poznačil dejiny dramatického umenia v Rusku. Ako píše autorka, oboch spájal nielen typický čechovovský zmysel pre humor, hĺbavosť a postreh, ale hlavne veľký talent a láska k umeniu. Do knihy, ohraničenej týmito dvoma géniami ruského divadla, sa však vošli aj ďalšie slávne osobnosti - Bulgakov, Majakovskij, Stanislavskij, Mejerchoľd, Ejzenštejn či Nemirovič-Dančenko.