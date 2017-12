Čo púšťajú naše rádiá: Desať najhranejších pesničiek

Rebríček SK éter zostavuje Slovenská národná skupina Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu.

13. aug 2012 o 14:37 Michal Trško

Rebríček SK éter zverejňuje na svojom webe server radia.sk. Zostavuje ho Slovenská národná skupina Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu IFPI podľa hraností slovenských rozhlasových staníc. Aktuálna hranosť je za 30. týždeň - 23. júl 2012 - 29. júl 2012. Rebríček počúvanosti samotných rádií na Slovensku sa roky nemení. Prečítajte si viac.

Kto by si chcel pozrieť hity, ktoré slovenské rádiá nikdy nezahrajú, nájde starší zoznam tu.

Slovensko

1. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

2. Train - Drive By

3. Loreen - Euphoria

4. Cruz Taio & Pitbull - There She Goes

5. Pitbull - Back In Time

6. Clarkson Kelly – Stronger (What Doesn't Kill You)

7. Tacabro - Tacata'

8. Celeste Buckingham - Run Run Run

9. Flo Rida - Whistle

10. Gotye feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know

13. miesto: Peter Bič Project - Hey Now

Najhranejšia pesnička podľa svetového rebríčka

1. miesto Maroon 5 feat. Wiz Khalifa - Payphone

Tip SME:

MUSE - Survival (London Olympics 2012 official song)