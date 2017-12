Aktuálne výstavy

Karol Pichler: Time­-Squares, Ľubomír Ďurček: Modely komunikácie, Jiří Thýn v Letnom pavilóne SNG, Ladislav Novák v Galérii 19, All lights are fire – Kyša, Koyšová, Gašparovič

13. aug 2012 o 15:55 (kul)

Karol Pichler: Time-­Squares

Do 28. augusta je predĺžená výstava Karola Pichlera Time-­Squares v bratislavskej galérii FAICA na Františkánskom námestí. Projekt Karola Pichlera je autorským prieskumom časových relácií a ich individuálneho vnímania. Kurátorka Lýdia Pribišová.

Ľubomír Ďurček: Modely komunikácie

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (Praetórium na Námestí Š. Moysesa) otvoria v stredu o 17.00 h výstavu Ľubomíra Ďurčeka Modely komunikácie. Výstava, ktorej kurátorkou je Mira Keratová, potrvá do 16. septembra. Modely komunikácie sú dlho očakávanou retrospektívnou výstavou slovenského konceptuálneho umelca Ľubomíra Ďurčeka (1948), ktorá prezentuje a v mnohých prípadoch dokonca prvýkrát vo výstavnom kontexte vôbec „testuje” autorove diela zo 70. a 80. rokov dvadsiateho storočia.

Jiří Thýn v Letnom pavilóne SNG

V stredu otvoria v Letnom pavilóne Slovenskej národnej galérie inštaláciu tohtoročného finalistu prestížnej Ceny Jindřicha Chalupeckého Jiřího Thýna s názvom Od osobného k všeobecnému. Samotná akcia otvárajúca sprievodný program tejto najprestížnejšej výtvarnej ceny pre českých umelcov do 35 rokov sa začne o 19.00 h. V rámci sprievodného programu nazvaného 5 finalistov, 5 mesiacov, 5 miest sa môžu ľudia zoznámiť s tvorbou tohto fotografa, nasledovať bude debata s autorom a hudobný program, akcia je prístupná pre verejnosť bezplatne.

Ladislav Novák v Galérii 19

V bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici 19 bude vo štvrtok o 18.00 h vernisáž výstavy Ladislava Nováka. Kurátorom je Marian Meško, výstavu, ktorá potrvá do 9. septembra, otvoria Katarína Bajcurová a Jiří Valoch.

All lights are fire – Kyša, Koyšová, Gašparovič

Vernisáž výstavy All lights are fire (Jaroslav Kyša, Patrícia Koyšová, Ján Gašparovič) bude vo štvrtok od 19.00 do 21.00 h v bratislavskej galérii SPACE na Velehradskej ulici 7/A. Výstava potrvá do 21. septembra, kurátorkou je Diana Majdáková.