Morcheeba: V lete sa vrátime

Mánia z nových trendov britskú skupinu nechytá. Elektronika sa nemení, myslia si.

13. aug 2012 o 16:50 Michal Durdovanský

Fungujú od roku 1995 a spolu s Massive Attack či Portishead patria medzi najvplyvnejšie kapely, ktoré skombinovali elektroniku so živými nástrojmi. Morcheeba je dobre známa aj u nás: z Topfestu a zo samostatného koncertu v Bratislave. Cez víkend prišli znovu – po prvýkrát v najslávnejšej zostave – na festival Grape. Kapelník ROSS GODFREY prezradil, že si odskočili od písania nového albumu.

Toto leto ste odohrali len tri koncerty. Prečo?

„Sme príliš leniví. Začali sme pracovať na novej nahrávke a koncerty nás rozptyľujú od písania skladieb. Na Vianoce sme dokončili osemnásťmesačné turné a je naozaj príjemné stretnúť sa opäť s rodinou a priateľmi.“

Prečo ste sa rozhodli práve pre Grape? V rovnakom dátume ste mohli hrať napríklad na Szigete, ktorý je najväčším festivalom v strednej Európe.

„Prišlo nám to ako dobrý nápad. Naposledy sme hrali, myslím, v Bratislave pred štyrmi rokmi. Vybrali sme si pár festivalov, kde sme ešte neboli, lebo na budúci rok chceme vydať nový album a potom sa v lete vrátime aj na tie väčšie.“

Aká bude pripravovaná nahrávka?

„Bude rýchlejšia a využijeme viac elektroniky.“

Dotkla sa vás nejako dubstepová mánia ako jeden z posledných hudobných trendov?

„My pracujeme s elektronikou už pätnásť rokov. Ľudia hovoria, že je to niečo nové, ale elektronika tu je už tri dekády. Dubstep určite je zaujímavý výmysel, ale je trochu čudné, čo si o tom ľudia myslia. Žil som ako tínedžer v Dalstone vo východnom Londýne a fičali tam rôzne druhy elektronickej a tanečnej muziky. Veľa sa odvtedy nezmenilo. Myslím si, že najdôležitejšia vec sú dobré pesničky. Niekedy ich robíme so živými nástrojmi, niekedy nás baví hrať sa s rôznymi škatuľkami, bubeníckymi automatmi a syntetizátormi. Teraz je to tá druhá možnosť.“

Váš aktuálny album Blood Like Lemonade (2010) vyšiel po návrate pôvodnej speváčky Skye Edwards. Ako ste sa vlastne dali znovu dohromady?

„Vždy sme si mysleli, že to ešte raz skúsime. Proste som jedného dňa narazil na Skye, šli sme na večeru, veľmi sme sa opili a predebatovali sme jej návrat. Fungovalo to a bolo to ako opäť nájsť starého priateľa. Bolo super, že sa nám podarilo rýchlo vydať nový album a vyraziť na turné. Pripravovaná nahrávka však už vzniká bez akéhokoľvek tlaku.“

Váš prvý album Who Can You Trust? bol prirovnávaný ku Portishead a Sade, na druhej nahrávke Big Calm ste prišli s vlastným zvukom. Ako ste k nemu dospeli?

„Je na ňom viac gitár. Keď sme začínali, skutočne sme boli ovplyvnení Portishead, páčil sa nám veľmi temný a prázdny zvuk. Pri tvorbe druhého albumu sme počúvali veľa nového country, napríklad amerických Lambchop. Naučil som sa hrať na pedal steel gitare a na sitare, čo sme chceli využiť.“

Portishead sa dali po rokoch dohromady v roku 2008, malo to nejaký vplyv aj na váš reunion?

„Nie. S niektorými z ich členov sa trochu poznám a musím povedať, že ten reunion bol zvláštny. Ich posledný album mi nesadol, zdá sa mi čudný. Najradšej mám ich debut.“