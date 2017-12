Nové albumy

Dead Can Dance: Anastasis, Saténové ruky: Po anglicky, Chill on the Sun: Polo My.

15. aug 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Dead Can Dance: Anastasis Play it again Sam/Wegart Speváčka Lisa Gerrard a multiinštrumentalista Brendan Perry po šestnástich rokoch prichádzajú s novou štúdiovou nahrávkou. Kedysi boli najpredávanejšou skupinou labelu 4AD, uvidíme, koľko nových fanúšikov získa kolekcia ôsmich skladieb, ktorá ponúka éterické atmosféry a mix etna s dark ambientom. Saténové ruky: Po anglicky http://satenove-ruky.bandcamp.com Než vyjde debutový album, mladé bratislavské zoskupenie starých známych tvárí (Vlado Janček, Bebe, Kasko, Toni Granko) čulo koncertuje a zväčšuje okruh svojich fanúšikov aj na webe. Gitarový postšansón s jemnou dávkou elektroniky, lo-fi zvuk, texty nabité slovnými hračkami. Novú pesničku dopĺňa psychedelicko-garážový remix The Autumnistu. Chill on the Sun: Polo My Hevhetia



„Hudba zo stratosféry,“ tvrdí o sebe trio Chill on the Sun. Klavír striedaný s hammondom, spevák s akustickou gitarou a nenápadné bicie nie je zlá kombinácia. Objav roka 2003 na Aureloch teraz vydáva tretí album. Nahrali ho live v „environmentálnej“ oblasti Zaježová - Polomy a CD doplnili štýlovými obrázkami.