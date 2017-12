Nové filmy: Iron Sky, Susedská hliadka, Diaz: Nezmývaj tú krv

Fíni sa zabávajú nad fašistami na Mesiaci, Taliani nakrútili vážny film o mučení nevinných ľudí počas summitu v Janove v roku 2001.

16. aug 2012 o 16:56 aš

Diáz: Nezmývaj tú krv

réžia: Daniele Vicar

V talianskom Janove a rumunskej Bukurešti nakrútil taliansky filmový kritik, teoretik, pedagóg, scenárista a režisér Daniele Vicari hranú rekonštrukciu krvavých udalostí, do ktorých vyústili protesty proti summitu G8 v Janove roku 2001, no čoskoro ich potlačili do úzadia teroristické útoky na USA. S jasným postojom proti sebe stavia nevinných demonštrantov, túžiacich po spravodlivejšom, lepšom svete a krvilačné beštie v policajných uniformách. Snímku uviedol tohtoročný festival v Berlíne a získala tri ceny talianskeho Národného syndikátu filmových novinárov – za strih, produkciu a zvuk.

video //www.youtube.com/embed/HuGa20sQBrg

Iron Sky

Réžia: Timo Vuorensola

Fínsky režisér Timo Vuorensola sa preslávil sci-fi paródiou Star Wreck: In the Pirkinning, ktorá si získala mnoho nadšených fanúšikov po celom svete. Práve ich oslovil prostredníctvom internetu pri práci na svojom druhom celovečernom filme Iron Sky. Vďaka svetovej počítačovej sieti nadšenci prispievali nápadmi, reklamou, ale i peniazmi: poslali tvorcom jeden z pätnástich miliónov eur, potrebných na nakrúcanie. Vznikla rozšafná geekovská záležitosť o nacistoch, ktorí na odvrátenej strane Luny od konca 2. svetovej vojny čakajú na svoju príležitosť.

video //www.youtube.com/embed/He_PWsJqsVY

Susedská hliadka

Réžia: Akiva Schaffer

Americký televízny komik Akiva Schaffer debutoval ako režisér celovečerného hraného filmu v roku 2007 komédiou Piráti ciest, ktorá sa skončila finančnou katastrofou. Po piatich rokoch dostal príležitosť na preparát. V sci-fi komédii Susedská hliadka hrajú Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill a Richard Ayoade ťuľpasov z predmestia, ktorí zaháňajú nudu hraním sa na ochrancov verejného poriadku... až do chvíle, keď skutočne treba chrániť – nielen poriadok, ale i celý náš svet. Rozpočet bol pomerne vysoký (68 miliónov dolárov), no kritiky sú zdrvujúce a komerčné úspechy neveľké. Za 17 dní premietania film utŕžil len 31 miliónov. Zdá sa, že reparát nevyšiel.