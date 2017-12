V štúdiách Abbey Road znela prvý raz slovenčina

Miroslav Žbirka v Londýne nahral dve pesničky aj odohral koncert

17. aug 2012 o 17:51 Oliver Rehák

Známy spevák zverejnil dokument o svojej návšteve slávnych štúdií, kde nebol iba ako turista.

„Neviem, či tu niekedy znela slovenčina,“ hovorí Miroslav Žbirka a prechádza sa po legendárnych štúdiách Abbey Road. V priestoroch, kde vznikali albumy The Beatles, Pink Floyd, Radiohead a ďalších slávnych britských skupín, slovenský spevák nahrával vlastné nové pesničky a vznikol z toho aj krátky dokument, ktorý zverejnil.

Hudobník aj návštevník

„Celé to bol darček od manželky Katky k mojim blížiacim sa narodeninám. Vždy figurovala v pozadí takýchto vecí,“ vysvetľuje pre SME Žbirka. „Dlho som chodil do Londýna len za rodinou či dovolenkovať, nedávno som sa zoznámil s producentom Robom Cassom a vznikol nápad ísť do Abbey Road.“

V dvoch nových skladbách ho sprevádzajú anglickí hudobníci. Štvorčlennú skupinu poskladal producent, bol v nej aj bubeník Blair, ktorý spolupracoval napríklad s kapelou Pretenders.

„Rob mi povedal, že mi stačí prísť až o jedenástej, keď všetko nastavia, no chcel som tam byť čo najskôr,“ spomína Žbirka. Jeho prvé dojmy boli, že to je kombinácia múzea, ktoré stále funguje ako nahrávacie štúdio, a nahrávanie bolo preto pre neho trochu schizofrenické.

„Na stenách sú fotografie všetkých, ktorí tu robili. Stále to tam pripomínajú,“ vraví. „Muzikanti, s ktorými som nahrával v Abbey Road, tam robia častejšie, najskôr ma nechápali. Oni chceli čo najefektívnejšie využiť čas, kým ja by som najradšej všetko nechal tak, iba sa tu prechádzal a vnímal atmosféru. Ja by som sa tu nechal aj zamknúť na noc.“

video //www.youtube.com/embed/OU2eg3VtCxo

Už po prvých tónoch mu bolo jasné, že nebudú žiadne debaty o nastavení zvuku a že veta To sa nedá sa tu nepoužíva. Počas pauzy v bufete sa ešte dokonca zoznámil a urobil si fotografiu s Gilesom Martinom, synom slávneho producenta The Beatles.

Druhý londýnsky zážitok

Dve pesničky, ktoré Miroslav Žbirka nahral, vyjdú ako samostatný singel a budú aj súčasťou boxu, ktorý sa chystá na jeseň. Šesťdesiatku oslávi aj dvoma špeciálnymi koncertmi – 8. novembra v Prahe a 5. decembra v Bratislave.

Sprevádzať ho bude orchester Cappella Istropolitana, s ktorým si počas olympiády v Londýne zahral so spevákom Jonom Andersonom. To bol pre Žbirku druhý veľký zážitok.

„Zaspievali sme si spolu beatlesovku All You Need Is Love. On má vysokú polohu hlasu a vymyslel, že to urobíme netradične – ako The Everly Brothers. Tých som počúval ešte ako chlapec, bolo mi to blízke. Držal som prvý hlas, nad ním Jon improvizoval. Bolo to úžasné, no som aj trochu unavený. Až neskôr mi asi úplne dôjde, čo všetko som teraz v Londýne zažil.“