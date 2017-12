Ani komédia, ani fantázia

Tuctová zápletka a vulgárne repliky – tak vyzerá zábava vo filme Susedská hliadka.

19. aug 2012 o 17:16 Miloš Ščepka

Úlohy boli napísané pre iných hercov a tí, ktorí si vo filme napokon zahrali, napriek svojim skúsenostiam nevniesli do filmu žiaden humor.(Zdroj: Bontonfilm)

Ani známe tváre z mnohých komédií nezachránili snímku, ktorá v sebe nemá takmer žiaden nápad.

Recenzia / Film Susedská hliadka The Watch, 102 minút Scenár: Jared Stern, Seth Rogen, Evan Goldberg. Réžia: Akiva Schaffer. Kamera: Barry Peterson. Strih: Dean Zimmerman. Hudba: Christophe Beck. Účinkujú: Jonah Hill, Ben Stiller, Vince Vaughn, Rosemarie DeWitt, Richard Ayoade, Billy Crudup, Doug Jones, Will Forte, Nicholas Braun, Jorma Taccone, Justin Wheelon, R. Lee Ermey a ďalší

Predstavte si partičku prihlúplych malomestských fotríkov, hoci niekdajších socialistických milicionárov na manévroch, ktorí sa dlhé roky cvičili v boji proti triednemu nepriateľovi – a odrazu sa musia brániť pred votrelcom z vesmíru. To by bola komédia! Lenže Susedská hliadka svoj potenciál trestuhodne premrhala. Dokonca i mix životopisu prezidenta Lincolna s upírskym hororom v réžii Timura Bekmambetova, ktorý je tiež práve v našich kinách, je stráviteľnejší ako toto spojenie grobianskej konverzačnej komédie s votreleckým sci-fi trilerom v réžii Akivu Schaffera.

Komplikovaný vznik

Pravdou je, že film sa rodil pomaly a ťažko od samého začiatku. Duchovným otcom projektu bol producent Shawn Levy. Prvú verziu scenára napísal Jared Stern v štýle zábavy pre celú rodinu. Pôvodne mal hlavnú rolu stvárniť Will Ferrell v réžii Davida Dobkina, ale obaja projekt opustili už v roku 2009. Režiséra nahradil Peter Segal, dal príbeh prepracovať Sethovi Rogenovi a Evanovi Goldbergovi do dospeláckej, mládeži neprístupnej podoby. Mal v nej vraj účinkovať Chris Tucker, no napokon sa ku kormidlu dostal Akiva Schaffer a nešťastie bolo hotové.

Príbeh nie je Schafferovou srdcovou záležitosťou, film nie je jeho vysnívaným, prišiel ako tretí v rade, aby zachránil už preinvestované milióny – a nevedno, či mu pomohol, alebo uškodil.

Vidíme však výsledok, pod ktorým je jeho meno. Aj preto časť americkej kritiky snímke oprávnene vyčíta, že pôsobí ako tretie pokračovanie nejestvujúcich filmov, vyčerpané, unavené, utárané, rozpačité, len s náznakmi nápadov. Pomerne detinskú vedecko-fantastickú zápletku chcú ozvláštniť lascívne a vulgárne repliky najmä svojou kadenciou, no veľmi sa im to nedarí.

Stiller ako charakter

Herecké obsadenie sľubuje zábavu: Ben Stiller (Niečo na tej Mary je, Protivný svokor, Zoolander, Tropická búrka), Vince Vaughn (Starsky a Hutch, Vybíjaná: Choď do toho na plné gule), Jonah Hill (40 rokov panic, Nabúchaná) a Richard Ayoade (Ajťáci). Páni však hrajú roly, napísané dávnejšie a pre iných hercov, nuž nedostali veľa príležitostí vniesť do filmu to, v čom sú najlepší - svoj humor.

Najmä Stiller v hlavnej úlohe strážnika z obchodného domu akoby si spomenul na „solídnejšiu“ stránku svojho herectva. Výkonmi v Spielbergovej Ríši slnka či v drámach Čerstvé kone a Polnoc sa nikdy nekončí dokázal, že je schopný vážneho dramatického charakterového herectva, lenže tu neladí so zvyšnými tromi hercami ani so samotným rozprávaním.

Stratené v preklade

Režisér akoby si nebol istý, o čo vlastne ide, opúšťa komediálnosť, ktorá mu je blízka a zdôrazňuje fantastickú zápletku, ktorá je neohrabaná, priehľadná a tuctová.

Aby toho nebolo málo, prekladateľ českých titulkov sa na svojom blogu priznal, že musel prekladať bez toho, aby videl hotový celý film. To sa, žiaľ, stáva dominantným znakom filmových štúdií vo vzťahu k menším a menej významným regiónom. Výsledok potom nezachráni ani skvelý prekladateľ a aj tá trocha humoru, ktorú režisér nezničil svojou neschopnosťou, sa stráca v preklade.

Vyberte sa na tento film do prírodného kina, kde predávajú pivo či alkohol, aby ste sa mohli na „zážitok” patrične naladiť; a kde nikoho neurazí, ak si počas predstavenia na niekoľko desiatok minút zdriemnete. A najmä: do kina, kde od vás nebudú za vstupné pýtať šesť eur, lebo za takúto cenu ide skutočne o veľmi predražený tovar.