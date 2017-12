Vystačím si s vlastnými omylmi

Freud by mu to vysvetlil

(úryvok)

Ráno sa prebudia ešte za tmy. V objatí na studenej dlážke vedľa postele, Sára spala nahá na Štefanovom bruchu ako na perine a práve teraz sa so zlostným smiechom niekoho, koho nemilosrdne budia, naťahuje za budíkom, ktorý rachotí tam kdesi na doske stola, hľadá ho po hmate a kľačí rozkročená nad súdruhom predsedom.

Štefanko si ju zospodu so záujmom prezerá a potom sa rázne zodvihne na lakte a tvár jej zaborí medzi malé prsia s čiernymi hrubými bradavkami, ktoré zacíti na lícach. Hľadá ich jazykom, a keď ich objaví, tak bradavky vzápätí stvrdnú a jemu pripomenú sušené slivky a on znehybnie, oblizuje tie kúsky ožívajúcej voňavej kože a vdychuje tú dávnu vianočnú arómu maškrty a spomenie si na maminku a nevie, čo to má znamenať.

Freud by mu to vysvetlil, Frojd by ti to vysvetlil, súdruh Pastucha, keby na to pri〜šlo, tak ten by ti to vysvetlil, súdruh predseda, ten by ti to veru vysvetlil, veru, a nehanbi sa, Štefi, nehanbi sa, aj komunisti sú len ľudia.

Čítal si predsa, súdruženko, čo o tom napísal súdruh Gorkij, nie? Nie? No to je chyba, to si prečítaj, dozvieš sa, že každý správny komunista by mal nadovšetko milovať svoju mať, mater, muter, mámušu, mamu, mamičku a hneď po nej potom by mal milovať rodnú stranu a potom Rózu Luxemburgovú, Zoju Kosmodemjanskú a Zlaticu - Goldu Meierovú, to je tá židovka, ktorá vraj hrávala so súdruhom Stalinom karty. No to si ty, súdruh Pastucha, keď nemusíš, nevšímaj, ty len miluj tú svoju súdružku Sáru a hlavne o to dbaj, aby si vždy a všade plnil príkazy strany.

A ešte čosi - a to sa týka vás obidvoch, nepite toľko, už sa o tom dosť rozpráva a vieš, v straníckych kruhoch to nevidíme radi, nepoviem, sem-tam si vypiť so súdruhmi, ale s mierou, rozumie sa, leninsky uvážlivo.