Všetci Fíni pochádzajú z Kene

Fínsky film má kauzu: ich obľúbeného politika maršala Mannerheima hrá černoch.

23. aug 2012 o 17:15 Kristína Kúdelová

Je to umenie, provokácia či zneužívanie? Za 800 eur zahral vo filme z fínskej histórie hlavnú postavu herec z Kene. Film Maršal Fínska vyrobila verejnoprávna televízia.

Masajovia vyťahovali mačety, Fíni sa rozbesnili v internetových diskusiách. Film o najrešpektovanejšom politikovi fínskej histórie zrejme nedopadne dobre.

Miestni filmári sa dlho trápili. Sfilmovať životopis Carla Gustava Emila Mannerheima, vojenského vodcu a prezidenta z konca druhej svetovej vojny, považovali za svoju povinnosť. Vidia v ňom muža, ktorý ich krajinu zachránil pred závislosťou od Nemecka aj Sovietskeho zväzu, aj hrdinu, ktorý si pred Hitlerom dovolil zapáliť cigaretu, hoci dobre vedel, že Hitler fajčenie neznáša.

Lenže na slušný veľkofilm nevedeli zohnať peniaze, fínske noviny o tom často písali. V tichosti sa však o Mannerheimovi film nakrútil. Akurát stál podozrivo málo – len dvadsaťtisíc eur – a všetci, čo v ňom hrajú, sú černosi. Herec v hlavnej úlohe tiež.

Aj Masajovia sa hnevali

„Nechápem reakcie v diskusných fórach, ako sa niekto môže takto správať k ľuďom len za to, že nakrútili film? Toľko nenávisti je v nich, až sme sa začali báť o svoju bezpečnosť,“ povedal pre noviny Iltalehti producent filmu Erkko Lyytinen.

Herec Telley Savalas Otieno vidí vo filme Suomen Marsalkka (Maršal Fínska) príbeh o severskom Che Guevarovi, v oficiálnom opise sa film prezentuje ako univerzálny príbeh o tom, aké ťažké je spojiť kariéru s ľúbostným životom. Tvorcovia rozprávajú o období rokov 1905 – 1918, keď sa Mannerheim rozviedol a žil s milenkou. „Život je raz cesta hore a raz zase cesta dolu,“ hovorí sa v jednej upútavke. „Bojoval za svoju krajinu, ale ten najväčší boj zviedol vo svojom vnútri,“ hovorí sa v druhej.

Režisérom filmu je Gilbert Lukalia, pôvodne z Kene. Ukázalo sa, že Fíni nereagujú na jeho slogany o univerzálnosti. Časť z nich považuje černošské obsadenie za provokáciu, časť z nich v tom vidí zneužívanie.

Bežný denný honorár pre fínskeho herca je vraj štyristo eur. Otieno, filmový Mannerheim, dostal za celý film osemsto. „Nemyslím si, že by sme postupovali neeticky,“ hovorí producent Lyytinen v Iltalehti. „Telley Otieno dostal štandartný herecký plat. V Keni má osemsto eur takú hodnotu ako 25–tisíc eur vo Fínsku.“

Zvyšok peňazí z dvadsaťtisícového rozpočtu šlo na cestovanie. Takmer celý film, až na jednu sekvenciu z fínskej občianskej vojny (v roku 1918), sa nakrúcal v Keni. Bez problémov to nebolo ani tam, herec Telley Savalas Otieno bol v nebezpečí, keď naňho mačetami zaútočili Masajovia. Hnevali sa, že pustil Fínov do ich revíru, a vraj na čele nahnevanej skupiny bol jeho vlastný otec. Noviny Iltalehti píšu, že to vyriešil dvestoeurový úplatok.

Lepšie ako Kaurismäki?

Čo sa v Keni vlastne nakrútilo, uvidia Fíni koncom septembra, film bude mať vtedy premiéru na festivale Love and Anarchy. Jari Rantanen je mladý technik z Lahti a pre SME povedal: „Filmári sú umelci a umelci majú právo, aby slobodne tvorili tak, ako si predstavujú. Ale toto sa mi zdá prekrúcaním histórie. Nemôžem povedať, že by ma tento film nelákal, ale veľmi sa naň nebudem ponáhľať.“

Spomedzi fínskych filmárov je vo svete jednoznačne najznámejší Aki Kaurismäki, ale doma ho vraj veľmi neobľubujú. Zuzana Sinä, angličtinárka pôvodom z Česka, by sa čudovala, keby režisér Gilbert Lukalia dopadol lepšie. „Tu vo Fínsku cítim veľký rasizmus, najmä voči černochom,“ hovorí pre SME. „Na druhej strane, veľa ľudí sa považuje za liberálov a možno svoje výhrady k filmu nepovedia, aby nevyzneli ako rasisti aj oni. Nechápem, prečo takýto film vznikol, Fíni predsa berú svoje dejiny veľmi vážne. Ale tu akoby sa zdravý rozum stratil. Kaurismäkiho nechcú pozerať a toto má byť úžasné?“

Maršala Fínska nakrútila verejnoprávna televízia YLE. „Postava Maršala je u nás tabu,“ povedal producent Lyytinen pre denník Helsingin Sanomat. „Černošské obsadenie sme zvolili preto, aby sme Mannerheima ukázali z iného pohľadu a vyprovokovali reakcie. Z nich sme zistili, že Fíni s niečím takým majú ešte veľký problém.“