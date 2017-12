Sociologické „svetlo duše“

Petruskova kniha dokumentuje výnimočnú schopnosť, akou sa vždy vyznačujú jeho texty: osvetľovať skúmaný jav v rôznych kontextoch

24. aug 2012 o 10:27 Martin Bútora

KNIHA TÝŽDŇA / SPOLEČNOST NAŠÍ DOBY

Petruskova kniha dokumentuje výnimočnú schopnosť, akou sa vždy vyznačujú jeho texty: osvetľovať skúmaný jav v rôznych kontextoch

Je to kniha útla, ale hutná, nabitá myšlienkami – Společnost naší doby (Academia), dielo českého sociológa Miloslava Petruska a jeho mladšieho kolegu Jana Balona. Pokúša sa o diagnózu doby plnej ambivalencií a menej zrozumiteľnej ako kedysi. Načrtáva charakter súčasnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje množstvom čŕt, aké minulé spoločnosti nepoznali, v ktorej už neplatí „tradičný poriadok“.

Ponúka sociologické pohľady na známe i neošúchané témy: staré a nové stredné triedy, „noví bohatí“, meritokracia, nová rola intelektuálov, postmodernizmus a svet karnevalovej kultúry, premeny vkusu v našej dobe, médiá a celebrity, ale aj úvahy o politických škandáloch a úlohe verejnosti v demokracii, o premenách vzťahov medzi ľuďmi, o dôvere a priateľstve.

Elegantný a zrozumiteľný štýl

Kniha dokumentuje výnimočnú schopnosť, akou sa už vyše štyri desaťročia vyznačujú Petruskove texty: osvetľovať skúmaný jav v rôznych kontextoch. V tomto zmysle nadväzuje na svoju úspešnú publikáciu spred piatich rokov nazvanú Spoločnosti neskorej doby, kde opísal sto osem možných vymedzení spoločnosti.

Obe knihy sú napísané elegantným a zrozumiteľným štýlom – také je krédo autora: „Zvyčajne ma pokladajú za ’akademického’ či ’teoretického’ sociológa, čo však len sčasti zodpovedá skutočnosti a veľmi málo môjmu želaniu: vždy som si prial byť ’užitočným služobníkom’. A tak svoj akademizmus spájam s láskou k literatúre a umeniu vôbec a usilujem sa ich začleniť do každého premýšľania o spoločnosti, o ľuďoch okolo mňa a o ’veľkých’ i ’malých’ dejinách.“

Darilo sa mu to obdivuhodne – a je nevýslovne smutné, že treba použiť minulý čas.

Dvojnásobný sociológ - obnovovateľ

V Milanovi Petruskovi odchádza humanistický intelektuál mohutnosti, do akej raz určite dorastie platan, ktorý mu jeho študenti a kolegovia darovali na sedemdesiatku. „Ostane zapísaný v dejinách nášho odboru ako sociológ obnovovateľ, a to hneď dvojnásobný,“ napísal k jeho 75. narodeninám ďalší nestor českej sociológie Ivo Možný. Petrusek kriesil sociológiu ako disciplínu po dvoch utlačovateľských režimoch: v šesťdesiatych rokoch a potom znovu, od roku 1990. Budú naňho spomínať tisíce študentov – žurnalisti, prírodní vedci, právnici, učitelia, politici.

Jeho charizmatický chrapľavý hlas zapĺňal veľké posluchárne – aj keď on sám uprednostňoval bezprostredný kontakt v menších skupinách. Zasväcoval poslucháčov do zložitosti a nejednoznačnosti sociálneho sveta, do rozmanitých spôsobov, ako sa o ňom dá premýšľať. „Mal prirodzenú autoritu,“ hovorí jeden z nich, „z jeho osoby vyžaroval duch starých čias, bezprostrednosť i zmysel pre humor.“ Nedá sa to len tak opísať, dodal, ide o akési „svetlo duše“.

Zvláštny talent

Milan Petrusek mal nevšedný talent: na čokoľvek sa pozrel, vedel o tom pojednať netriviálnym, prenikavým spôsobom a pôvabným jazykom. Len za posledných pár mesiacov napísal článok o umení a životnom štýle do slovenského časopisu Kritika a kontext, príspevok do českého Katolíckeho týdeníka, štúdiu o Václavovi Havlovi do Sociologického časopisu i sériu článkov do časopisu Vesmír.

Rozpísaného toho mal veľa; nejaký čas potrvá, kým to jeho žena Alena Miltová, redaktorka Sociologického vydavateľstva SLON, pripraví do tlače.

„Niet Boha mimo Boha, ale Petrusek je Petrusek.“ Takto sa vyjadril jeden z účastníkov konferencie pri príležitosti jeho sedemdesiatky. Mal pravdu. Kniha, ktorú predstavujeme, iba dokladá, čo strácame jeho odchodom, ale aj čo môžeme získať, ak sa budeme k nemu vracať.