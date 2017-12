Hymnu generácie hippies San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair) pozná takmer každý. Osud jej autora Scotta McKenzieho až tak známy nie je.

24. aug 2012 o 11:10 Oliver Rehák

All You Need Is Love, Light my Fire, I’m a Believer, Foxy Lady, A Whiter Shade of Pale. To je len pár hitov, ktoré vznikli v roku 1967. Symbolom vtedajšieho „leta lásky“ a hymnou generácie hippies sa však stala úplne iná skladba, ktorú nenaspievala žiadna z najväčších hviezd.

„Nebola to ani tak pesnička o San Franciscu ako o festivale Monterey Pop,“ spomínal Scott McKenzie (* 10. 1. 1939 - + 18. 8. 2012). Skladateľ John Phillips ju mohol použiť pre vlastnú skupinu The Mamas & The Papas, ale ponúkol ju starému priateľovi.

Nahrali ju iba s gitarou, zvončekmi a basou. Jednoduchý chytľavý popevok vyšiel ako singel v máji 1967 a keď sa stal zvučkou spomínaného festivalu, začali sa diať veci.

Hit v ére hitov

Číslo 1 v americkej, britskej i väčšine európskych hitparád. V konkurencii vrcholných albumov The Beatles a The Rolling Stones či silného debutu Jimmiho Hendrixa. Skladba San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers in Your Hair) dokonale vystihla dobovú atmosféru.

Mladá generácia mala už dosť politických vrážd, vojny vo Vietname aj potláčania demonštrácií za ľudské práva. Pokojná skladba prenikla aj do krajín za železnou oponou. Veľmi populárna bola u nás počas Pražskej jari 1968 aj vo východnom Nemecku.

„Žasnem, ako stále evokuje sny v srdciach a mysliach ľudí po celom svete. Hoci mnohí zažili éru, keď tá nahrávka vyšla, stále viac je tých, ktorí sa narodili neskôr,“ napísal v roku 2002 McKenzie.

„Nová popmusic, ktorá vtedy vznikla, bola skutočne úžasná. Nikdy predtým ani potom, s výnimkou rapu, neobsahovala takú číru poetickú a sociálnu silu. Na konci dekády, keď sa leto lásky zmenilo na zimu beznádeje, nám hudba pomohla prežiť a preniesla nás do sveta, kde existuje šanca na zmenu.“

Scott McKenzie (v strede) s kamarátmi zo skupiny The Mamas & The Papas. FOTO - SITA/AP

Do Kalifornie mal ďaleko

Úspech bol obrovský, ale jednorazový. McKenzie vydal iba dve platne. Debutová z roku 1967 aj Stained Glass Morning (1970) zapadli u kritiky aj fanúšikov. Následne sa na dlhý čas úplne vytratil. Až koncom 80. rokov ho konečne John Phillips zlomil - začal hrávať s Mamas & Papas a stal sa spoluautorom hitu Kokomo od The Beach Boys.

Je inak zaujímavé, že až do vzniku pesničky San Francisco nemal s Kaliforniou nič spoločné. Narodil sa na Floride, vyrastal v Severnej Karolíne a vo Virgínii, potom žil dlho v New Yorku. Do Kalifornie sa presťahoval až v roku 1970 do malého mestečka Joshua Tree a posledné roky života strávil v Los Angeles.

Vlastným menom sa volal Philip Wallach Blondheim. Najvýraznejšiu detskú spomienku mal na syna matkinej kamarátky. Bol to John Phillips, s ktorým založili prvú kapelu The Abstracts a rozhodli sa preraziť v New Yorku.

Najskôr premenovali kapelu na The Smoothies a potom aj jeho. „Nik nedokázal moje meno poriadne vysloviť a raz komik Jackie Curtis vyhlásil, že vyzerám ako škótsky pes. Nepáčilo sa mi, keď ma volali Scottie, tak som si pridal priezvisko McKenzie.“

S Phillipsom neprerazili ani s ďalšou kapelou The Journeyman, ktorej veľká firma Capitol records vydala tri platne. Všetci vtedy šaleli po Beatles a iných britských hudobníkoch. Nečudo, že keď jeho kamarát postavil ďalšiu kapelu, odmietol ho. The Mamas & The Papas sa však preslávili, kým on do roku 1967 tápal na sólovej dráhe.

video //www.youtube.com/embed/mJ_WG3d3GL8

Štýlový odchod

V poslednom období života sa stal fanúšikom Facebooku. Predvlani mu diagnostikovali ochorenie nervového systému a keď začiatkom augusta tohto roku odišiel z nemocnice krátko po infarkte, bolo jasné, že sa blíži koniec.

Vycítil ho sám, deň pred smrťou zavesil na svoju stránku báseň s názvom Posledná jazda.

„Tak som si želal byť pravým kovbojom / na krásnom koni Appaloosa cválajúcom preč (...) Tam kde sa rodia sny, krásne sny / no dnes musím cestovať hlboko do neznáma / Vrátim sa niekedy späť? / Teraz hovorím nie, nikdy.“