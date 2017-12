Získa literárnu nobelovku Murakami?

Tohtoročné nominácie na prestížnu cenu sú známe. Britská stávková kancelária najviac verí japonskému autorovi.

24. aug 2012 o 18:12 Oliver Rehák

BRATISLAVA. O dva mesiace sa budú udeľovať Nobelove ceny. Najväčším favoritom medzi spisovateľmi je Haruki Murakami. Myslí si to britská stávková kancelária Ladbrokes, ktorá naň vypísala najvyšší kurz.

Víťazov literárnych nobeloviek tipujú mnohí, ale Ladbrokes patria medzi tých úspešnejších. Vlani napríklad verili Thomasovi Tranströmerovi s kurzom 9:2 a práve švédsky básnik aj nakoniec cenu získal. Na Murakamiho tento rok vypísali kurz 10:1.

Šesťdesiattriročný japonský autor sa preslávil knihami ako Nórske drevo, Kafka na pobreží. Písať začal neskoro, až krátko pred tridsiatkou. Do debutovej knihy Hear the Wind Sing (1979) žil obyčajným životom, dnes je považovaný za jedného z najvplyvnejších spisovateľov. Jeho knihy sa prekladajú do všetkých svetových jazykov, niektoré boli sfilmované a získali rôzne ocenenia.

Tohtoročným favoritom sa stal vďaka eposu 1Q84. Názov odkazuje k legendárnej Orwellovej knihe a vydavateľ ju uvádza slovami: „Je rok 1Q84. Toto je skutočný svet bez akýchkoľvek pochybností. Ale v tomto svete sú na oblohe dva mesiace. V tomto svete sa osudy dvoch ľudí úzko preplietajú. Každý z nich robí iným spôsobom niečo nebezpečné. A zdá sa, že v tomto svete neexistuje možnosť záchrany pre oboch...“

Murakamiho knihy v slovenčine vydáva Slovart. Táto k nim asi tak rýchlo nepribudne: „Zatiaľ máme naplánovaný len záver jeho trilógie Kronika vtáčika na kľúčik,“ povedala zástupkyňa vydavateľstva Zuzana Šeršeňová. „Na Slovensku je problém s japončinármi, toto je navyše obrovský román, nevieme zareagovať veľmi rýchlo.“

Knihu, ktorá má vyše tisíctristo strán, si však budete môcť prečítať v češtine. Je v edičnom pláne Odeonu, ktorý ju chce vydať na prelome októbra a novembra.

Okrem Murakamiho sú tento rok vysoké stávkové kurzy aj na čínskeho autora Mo Yana a holandského klasika Ceesa Nootebooma. Nominácie sa obvykle zbierajú od doterajších držiteľov ceny, od profesorov literatúry, členov Nobelovej akadémie či literárnych spoločností. Tento rok porota vyberala nominácie zo širšieho zoznamu, kde bolo 210 spisovateľov. Víťaza vyhlásia v Štokholme v prvý októbrový týždeň.