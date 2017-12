Muzikál s hudbou Jethro Tull

Nebol to klasický koncert, ani pôvodná skupina. Jej fanúšikom to však neprekážalo.

26. aug 2012 o 17:44 Oliver Rehák

Hoci Jethro Tull už na Slovensku hrali, sobotňajší večer sa dá považovať za premiéru.

BRATISLAVA. V roku 1972 vyšla platňa Thick As A Brick. Mala to byť jednorazová paródia na vtedy módne konceptuálne albumy, no dopadlo to inak. Projekt Iana Andersona a skupiny Jethro Tull sa dostal na prvé miesto americkej hitparády, po štyridsiatich rokoch sa k nemu kapelník vrátil, urobil pokračovanie a oba albumy sa rozhodol spojiť naživo. Cez víkend sa v rámci turné zastavil na Slovensku.

K originálu veľa nechýbalo

Od začiatku bolo jasné, že to nebude klasický koncert Jethro Tull. Kapelník avizoval „hudobno­divadelnú šou“, už viac jeho sólovú záležitosť než projekt Jethro Tull. Z najslávnejšieho obsadenia dnes v kapele hrá iba on, bubeník a gitarista sa dokonca narodili až desať rokov po vydaní Thick As A Brick.

Pôvodný album tvoril prvú časť večera. Nezaznel úplne jedna k jednej, ale veľa nechýbalo. Omladená zostava ho naštudovala dôkladne. Je to súvislá trištvrtehodinová plocha typickej hudby Jethro Tull: bigbítová rytmika, melódie často vychádzajúce z folku, neodmysliteľná flauta súperiaca s elektrickou gitarou, hammond organ.

Keby sme chceli hľadať slovenskú paralelu, ponúka sa album Šlahačková princezná skupiny Prúdy. Nielen preto, že takmer presne sedí zvukom a rokom vzniku – aj to bola monotematická platňa (s výraznou úlohou rozprávača), nielen kolekcia rôznych pesničiek.

Anderson okrem hudobníkov prizval mladého muzikálového herca Ryana O'Donnella, s ktorým si rozdelil spevácke party, a priviezol aj videoprojekciu. Tá mohla skončiť pri hovorených pasážach, opisné ilustračné zábery trochu rušili (ale niekomu zase možno lepšie umožnili pochopiť príbeh).

Retrovečer

Atmosféra 70. rokov, ktorú dokonale umocnili aj priestory Istropolisu, po prestávke pokračovala. Hoci je Thick As Brick 2 pestrejší a vznikol v roku 2012, je to tiež stará hudba. S rozprávačom, hereckými vsuvkami a videodokrútkami pôsobila ako oprášený bigbítový muzikál.

No a čo? Sálu vypredali hlavne nadšení starí fanúšikovia Jethro Tull, ktorí nečakajú nič iné než to, čo majú radi. Nepočuli síce najväčšie hity svojej obľúbenej skupiny, ale videli poctivú dvojhodinovú šou v hlavnej úlohe s Ianom Andersonom. Nepotrebujú riešiť, či ide o jeho sólový projekt a či je to len medzifáza domovskej kapely, alebo jej definitívny koniec.

Aká je budúcnosť značky JT, sa uvidí, jej súčasnosť je retromuzikálový projekt. No na druhej strane veľmi dobre oprášený muzikálový projekt.