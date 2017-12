Kto je Cronenberg

69–ročný kanadský režisér zostáva verný svojej jedinečnej ceste. Jeden z jeho prvých filmov From the Drain (1967) je rozhovor dvoch anonymných mužov vo vani, pričom jeden má strach, čo môže vyliezť z odtoku. Crimes of the Future (1970) je zase sci-fi o svete bez žien, kde muži musia vyjavovať ženské stránky.

Jeho prvý komerčne úspešný film Rabid (1977) rozpráva o mladej žene, ktorá po plastickej operácii zmutuje na upíra. Nasledovali divácke hity Videodrome, adaptácia hororu Stephena Kinga Mŕtva zóna a oscarový sci-fi triler Mucha (1986).

V 90. rokoch nakrútil psychedelický román Nahý obed Williama S. Burroughsa, homosexuálnu romancu M. Butterfly a psychologický triler Crash o ľuďoch, ktorých dokážu vzrušiť len autonehody.

Na dva Oscary nominovali jeho adaptáciu komiksového románu História násilia (2005), na ďalšieho Oscara kriminálnu drámu Prísľuby z východu.

Vlani prekvapil zdanlivo realistickou životopisnou drámou Nebezpečná metóda, nominovanou na Zlatý glóbus.