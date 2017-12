Pozvánky

Gregušovci – 3 generácie, Karpatské chrbáty slávia, Cigánsky Bašavel, Pastirčák v Letnej čitárni

27. aug 2012 o 18:36 (kul)

Gregušovci – 3 generácie

V utorok o 18.00 h je v Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade 2 v Bratislave vernisáž výstavy Gregušovci – 3 generácie. Hudobným hosťom vernisáže je Fedor Oravec. Výstavatrvá do 16. septembra.

Karpatské chrbáty slávia

Karpatské chrbáty, „skupina zo stredu sveta a vesmíru“, má tridsiate narodeniny. V utorok ich oslávi koncertom v Štúdiu č. 5 Slovenského rozhlasu v relácii Pohoda_FM Live. Začína sa o 20.00 h, vstup je voľný do naplnenia kapacity sály, ktorá je malá, takže sa oplatí prísť oveľa skôr. Alebo môžete počúvať priamy prenos na Rádiu_FM.

Cigánsky Bašavel

V stredu bude na hrade Červený Kameň od poludnia až do polnoci multižánrový festival Cigánsky Bašavel. Tretí ročník sa nesie v duchu spájania – jeho diváci uvidia v premiére skupinu Para so Sendreiovcami aj talentované rómske deti s Oskarom Rózsom a Anitou Soul. Vystúpi aj srbská kapela Kal, českí Gulo Čar, domáci After Phurikane a Cigánski diabli. Na mieste budú aj výstavy diel detí z Divých makov, workshopy a kuchárska šou.

Pastirčák v Letnej čitárni

V utorok bude o 17.00 h hosťom Letnej čitárne U červeného raka v centre Bratislavy Daniel Pastirčák, básnik, esejista, výtvarník a kazateľ. Rozprávanie a čítanie z jeho kníh uvedie Dana Podracká, hudobným hosťom je violončelista Jozef Lupták.