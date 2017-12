Red Hot Chili Peppers ukázali Prahe, že starnú s noblesou

Legendárna funkrocková kapela ukázala v Prahe výborný prierez ich takmer tridsaťročnej histórie.

29. aug 2012 o 11:38 Tomáš Prokop

Členovia kalifornských čili papričiek už majú skoro päťdesiat, ale stále zo seba dokážu dostať to najlepšie.

Red Hot Chili Peppers boli vždy inovatívni, vždy ich hudba dokázala pritiahnuť množstvo fanúšikov. Problémom však býval ich prejav naživo, najmä ten spevácky Anthonyho Kiedisa.

Po rokoch, v ktorých sa nevyhol fázam života zaplneného tvrdými drogami a alkoholom, však ako spevák dospel. V pondelok v Prahe predviedol vyše dvadsaťtisícovému davu, že repertoár legendárnej kapely už vie zaspievať bez najmenších problémov.

Red Hot Chili Peppers ponúkli českému publiku, v ktorom boli aj početné skupinky Slovákov, najnovšie hity reprezentované Look Around či Factory of Faith.

Vrcholy večera prišli v starších skladbách z legendárnych albumov Blood Sugar Sex Magik a Californication. Úžasnú atmosféru vytvorili najmä baladickou Under the Bridge. V nej už síce neznela dokonalá gitara Johna Fruscianteho, ktorý kapelu pred pár rokmi opustil. Dôstojne ho však nahradil tridsaťdvaročný Josh Klinghoffer, ktorý koncert zvládol aj posediačky, keďže ho odohral so zlomenou nohou.

Priestor dostala i skvelá coververzia Higher Ground od Stevieho Wondera.

Prierez modernej popkultúry dopĺňala výborná práca s kamerou a vizualizácie, ktoré bežali za chrbtom štvorice z Los Angeles. Animácie pri hitoch Californication, Otherside či záverečný prierez fotiek s tvárami ľudí z publika nažhavili atmosféru na štadióne tak, že si väčšina ľudí ani neuvedomila, že Chili Peppers sa rozlúčili po takmer dvoch odmakaných hodinách.

Kalifornská kapela ukázala, že napriek tomu, že jej členovia oslavovali a budú oslavovať tento rok päťdesiatku, má stále mladícky šmrnc.

Kiedisov spevácky prejav zatienil aj to, že sa v Prahe rozhodol nekomunikovať s publikom. V tom ho zastúpil najlepší kamarát, basgitarista Flea. Ten rozprával, hral si svoje sóla na kolenách, po stojačky, behajúc zo stany na stranu a na konci koncertu nezabudol ľudom predviesť, že aj pár mesiacov pred päťdesiatkou je v skvelej forme a môže chodiť po pódiu hoci aj po rukách.