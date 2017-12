Filmové premiéry

Tento týždeň idú u nás do kín filmy: Kliatba z temnôt, Let's Dance Revolution.

29. aug 2012 o 17:04 aš

Kliatba z temnôt

The Possession, 92 minút, USA, 2011

Scenár: Juliet Snowden, Stiles White. Réžia: Ole Bornedal. Kamera: Dan Laustsen. Strih: Eric L. Beason. Hudba: Anton Sanko. Účinkujú: Kyra Sedgwick, Jeffrey Dean Morgan, Grant Show, Quinn Lord, Agam Darshi, Amanda Dyar, Natasha Calis, John Cassini a ďalší.

Premiéra 30. augusta 2012

Skúsený dánsky tvorca hororov a thrillerov Ole Bornedal (Strážca mŕtvych, Hlboké vody) nakrútil podľa scenára tandemu Stiles White – Juliet Snowden (Štvrté proroctvo) s rozpočtom necelých 18 miliónov dolárov americký film o zlom duchovi zo škatuľky. Po dokončení ho producenti nechali prestrihať, takže z pôvodne mládeži neprístupného hororu sa stala rodinná zábava vhodná pre mládež od 13 rokov.

video //www.youtube.com/embed/0gBeG31fX40

Let's Dance Revolution

Step Up Revolution, 93 minút, USA 2012

Scenár: Duane Adler, Amanda Brody. Réžia: Scott Speer. Kamera: Karsten ‚Crash‘ Gopinath. Strih: Matt Friedman, Avi Youabian. Hudba: Aaron Zigman. Účinkujú: Cleopatra Coleman, Misha Gabriel Hamilton, Ryan Guzman, Michael ‚Xeno‘ Langebeck, Stephen Boss, Claudio Pinto, Nicole Dabeau, Chris Charles, Katie Peterson, Alejandro Posada a ďalší.

Premiéra 30. augusta 2012

V roku 2006 prišla do kín prvá hudobno-tanečná romanca pod názvom Step Up, ktorý slovenskému distribútorovi neznel dostatočne americky, nuž ho s nápaditosťou jemu vlastnou premenoval na Let's Dance. Napriek negatívnym recenziám a len priemernej spokojnosti publika sa z filmu stala séria a do kín prichádza jej štvrtá časť, v Amerike známa ako Step Up 4: Miami Heat. Dej sa nijako nezmenil: opäť sa túžia presadiť mladí, neznámi, no o to ambicióznejší tanečníci. Tržby prekonali 80 miliónov, chystajme sa na päťku!