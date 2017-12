Aj úplná fikcia sa môže stať realitou

Práve otvorené benátske bienále architektúry chce ukázať dôležitosť kultúry, v ktorej žijeme.

29. aug 2012 o 17:30 Jana Németh, Jana Močková

Projekty, ktoré nás reprezentujú v Benátkach, nie sú výlučne o architektúre. Spája ich však chuť pýtať sa, ktorá je podstatou 13. ročníka.

Témou bienále je Common Ground (Spoločný základ). Jej tvorcom je britský architekt David Chipperfield, ktorý vraví, že sa ňou snaží povzbudiť svojich kolegov v boji proti individualizmu a izolácii, na ktoré sa dnes v architektúre kladie veľký dôraz. „Chcem, aby ukázali dôležitosť vplyvov a kontinuity kultúrneho prostredia, v ktorom sú,“ vysvetľuje.

Projekt Asking architecture, ktorý pre český a slovenský pavilón vytvoril Ján Pernecký, je presne o tom. V takmer prázdnom pavilóne sú len tablety – a v nich množstvo virtuálnych prezentácií projektov, aktivít a diel z oboch krajín. Dnes predstavujeme ďalšie dva: Stadlnova a Atrakt art.

Nové predmestie

Jürgen Rendl je jediným zúčastneným projektu, ktorý nemá českú ani slovenskú národnosť. U nás však žije už sedem rokov a počiatočná provokácia tunajším prostredím ho doviedla až k vytvoreniu združenia Urban Flow. „Inšpiruje nás urbánny aktivizmus, zaujímame sa o verejný priestor a neformálne približovanie sa k mestu z jeho okrajov,“ hovorí Rendl.

Výsledkom toho je aj „proces“ Stadlnova, ako ho nazýva. „Je to fiktívne predmestie medzi Bratislavou a Viedňou, v ktorom robíme kreatívny výskum. Je to priestor medzi centrom a okrajom, rastom a recesiou, archeológiou a utópiou,“ vysvetľuje Rendl.

Názov je spojením najvýchodnejšieho predmestia Viedne – Stadlau a najzápadnejšieho predmestia Bratislavy – Devínska Nová Ves. Počas minulého leta uskutočnila skupina „standlnovčanov“ niekoľko workshopov a dnes počet tých, ktorí menia prevládajúce vnímanie periférií stále rastie. Robia terénne výskumy, zbierajú fakty, teoretické práce, chýry aj úplnú fikciu. Tá sa už medzičasom podľa Rendla zmenila na realitu – predmestie Stadlnova naozaj existuje.

Projekt Jána Perneckého Asking Architecture sa mu páči, lebo vidí, že dáva priestor novým spoluprácam medzi zúčastnenými. „Je to nesmierne hodnotné pre budúci vývoj kritickej sféry na Slovensku aj v Česku, nielen v oblasti architektúry či urbanizmu,“ hovorí Rendl. „Doteraz som totiž, zvlášť na Slovensku, nenarazil na veľa spoluprác, ktoré by sa odvíjali od spoločnej myšlienky, a nie od spoločného kamarátstva,“ hovorí Rendl.

"Stadlnovčania" - celkom reálni obyvatelia fiktívneho predmestia.

Dnešní sprievodcovia

Práve spoločná myšlienka „tvorivo zasahovať do okolitého prostredia, vnášať doň energiu a pretvárať ho“ stála aj na počiatku združenia Atrakt art. Spomedzi všetkého, čo jeho členovia vytvorili za dvanásť rokov (časopis 3/4, festival Next, Multiplace, A4 - nultý priestor...), uvidia diváci Bienále tri projekty: Publikáciu BA! Od Ufa k Ufu, CD Audioturizmus: Bratislava a sériu detských autorských videí Fasa miesto.

„Kniha BA! je výpoveďou jednej komunity o konkrétnej dobe, o rodisku, o pôsobisku či mieste, kde sa náhodne ocitli po vystúpení z ufa,“ vysvetľuje Zuzana Duchová. A podobne ako druhý projekt pracuje s tradičným modelom „sprievodcovstva“ po veľkomestách.

Druhý sprievodca už nie je knižný, ale hudobný. „Snažili sme sa ukázať, ako sa dá reflektovať Bratislava prostredníctvom zvuku. Osem miestnych experimentálnych hudobníkov vytvorilo akúsi mapu živej a tvorivej bratislavskej scény,“ hovorí Slávo Krekovič.

Tretí projekt sa už týka aj iných miest: Fasa miesto je sériou štyroch videofilmov, ktoré pod vedením profesionálov vytvorili „sídliskové deti“ z Banskej Bystrice, Žiliny, Košíc a hlavného mesta.

„Ukazujú nám miesta, kde mladá sídlisková generácia vyrastá, kde a ako trávi svoj čas, ale aj to, ako je schopná pomenovať svoj svet prostredníctvom filmu,“ hovorí Barbora Šedivá, ktorá je zároveň spolukurátorkou benátskeho projektu Asking architecture.

Z U-fu-turistického sprievodcu po Bratislave: BA! Od Ufa k Ufu, na ktorom spolupracovalo 40 autorov.

Z projektu: Fasa miesto. Mladá sídlisková generácia ukazuje, kde trávi voľný čas.