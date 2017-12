Športujte. Pohnite rozumom

V Nitrianskej galérii je výstava Pripraviť sa, pozor, štart! Nie je to žiadna recesia.

2. sep 2012 o 15:35 Jana Németh, Jana Močková

Ivan Dudáš: Zlatá sprcha (2002) z výstavy Pripraviť sa, pozor, štart! v Nitrianskej galérii. Výstava potrvá do 23.septembra.(Zdroj: BORIS NÉMETH)

Vlani nasťahoval do reprezentatívnych galerijných priestorov ručiace jelene, teraz sa kurátor Omar Mirza nechal (u)niesť olympiádou. Vystavuje šport v umení.

Iba málo katalógov k výstavám vám poodhalí také intímne skrytosti, akými sú výška a váha umelca a kurátora. Výstava Pripraviť sa, pozor, štart!, ktorú máte možnosť ešte do konca septembra vidieť v Nitrianskej galérii, je však iná. Omar Mirza ju otváral oblečený v športovom úbore a všetkých privítal, ako inak, pozdravom: Milí cvičenci!

Môže to vyzerať ako recesia, inšpirovaná vyprchajúcou letnou letargiou a olympijskými hrami. Kým olympijský ošiaľ je už dávnou minulosťou, fakt je, že šport ako téma v umení pretrváva naprieč časom aj generáciami.

Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová: Slovan, 2006

Veselo aj vážne

Nečakajte, že uvidíte akýsi kompletný reprezentatívny prierez toho, čo sa u nás v súvislosti so športom v umení urobilo/udialo a už vonkoncom nie prierez všetkými športovými disciplínami. Hoci – tá najobľúbenejšia u nás, ľadový hokej – dostala vlastnú miestnosť.

Výstava Pripraviť sa, pozor, štart predstavuje viac ako dvadsiatku súčasných umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Guatemaly a spôsoby, ako sa s týmto námetom dá pracovať. Výsledky sú rôzne – od ironizujúcich a priam sarkastických až po tie vážne, ktoré sa dotýkajú geopolitiky, nacionalizmu a marketingu.

Ak ste zvyknutí pristupovať k športu (a umeniu) najmä z gauča, žiadne obavy, je tu dosť videí (aj stoličiek). Len ten pohľad nie je vždy príjemný.

To platí najmä pri sledovaní viac ako dvadsaťminútového videa, v ktorom nechal guatemalský umelec Alejandro Paz bežať indiánsku ženu až do úplného vyčerpania. Nejde pritom priamo o akýsi športový výkon, skôr o každodenný nekončiaci sa beh pôvodného obyvateľstva vytlačeného na perifériu.

Ďalším takým je aj video Tomáša Rafu, ktorý zdokumentoval azda jediný zápas futbalu s deťmi z cigánskej osady, ktorý bol pri „športovom múre“. Ten ich osadu oddelil od michalovského sídliska a jeho názov tak ostal iba ironickým komentárom. Tých je tu však viac – na burke s logom Nike (Pode Bal), prasacích paprčkách Original Adidas (Vlad Nancă) alebo na plagáte Slovan (Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová), kde hráči držianamiesto lôpt lebky.

Pode Bal (Petr Motyčka, Michal Šiml, antonín Kopp): Burka Nike (zo série Converse), 2005. Ivan Dudáš: Red on Green, 2001 (vzadu)

Vlad Nanca: Original Adidas, 2003

Do vlastnej brány

To, že názov výstavy vyzýva k aktivite, nie je len lacný reklamný trik. Zašportovať si môžete hneď niekoľkokrát – spolu so Štefanom Papčom môžete liezť po zamrznutom ľadopáde, ale ak ste zvyknutí skôr na kancelársku prácu – k dispozícii je napríklad špeciálna myš Antala Laknera so závažím.

A ak radšej cvičíte pred televízorom, stačí sledovať rozcvičku Jaceka Niegodu, ktorá ho má pripraviť na preskočenie múra lodenice v Gdansku, podobne, ako ho údajne v 80. rokoch preliezol Lech Walesa, čím sa stal lídrom štrajku. Ako však hovorí názov videa: Neobťažuj sa!, je jasné, ako to celé dopadne.

Trochu tým naznačuje nielen prístup k športu, ale aj k umeniu – aj k jednému, aj k druhému získate naozajstný vzťah len vtedy, ak to naozaj chcete a pohnete zadkom aj rozumom. Výstava Pripraviť sa, pozor, štart! preto nie je iba povýšeneckým, ironickým úškrnom umenia nad športom a jeho občas až fanatickou snahou víťaziť, ale tiež nad sebou samým.

Štefan Papčo: Nakresli cestu, 2004

Jiří Suruvka: Nemecké hokejové mužstvo 1936 (vpredu), Martin Derner: Pozdrav zo Slvenska, 2003 (vzadu)