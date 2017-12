Aréna uvedie svetový muzikál i pôvodnú slovenskú drámu

Nová divadelná sezóna v Aréne sľubuje na úvod dva rozdielne tituly - svetoznámy muzikál ocenený Pulitzerovou cenou Rent a novú pôvodnú slovenskú hru Holokaust, ktorú špeciálne pre Divadlo Aréna napísal Viliam Klimáček.

3. sep 2012 o 10:39 Zdroj:Mariana Jaremková

Divadlo Aréna po úspešnej uplynulej sezóne pokračuje vo svojom zámere prinášať na javisko rozmanitý repertoár, slovenských autorov i nové, doteraz neinscenované tituly. „V minulej sezóne Aréna zaznamenala niekoľko úspechov,“ hovorí dramaturgička divadla Zuzana Šajgalíková. „Hrou Ráno po, ktorá sa stretla s mimoriadnym diváckym ohlasom otvorila nový hrací priestor (niekdajšia Skúšobňa) Loft Aréna, uviedla v slovenskej premiére detektívku Agathy Christie Bod nula, ktorá bola celú sezónu beznádejne vypredaná a v čase politických afér pružne zareagovala hrou Davida Mameta November v hlavnej úlohe s Tomášom Maštalírom, ktorá reprezentovala divadlo Aréna na festivale Nová dráma.“ Všetky tiuly uvedené v uplynulej sezóne zostávajú súčasťou repertoáru divadla, derniéra čaká na inscenáciu Zem.

Jedným zo základných pilierov dramaturgického profilu Divadla Aréna sú hry, ktoré vznikli exkluzívne pre divadlo. V aktuálnej sezóne to bude hra Viliama Klimáčka Holokaust, ktorá bude mať premiéru už v jej prvej polovici. Úvod sezóny odštartuje Aréna oceňovaným muzikálom Rent. „Rent (Aréna ho uvedie s podtitulom Život je prenájom) je americkým muzikál z druhej polovice 90. rokov, ktorý zaznamenal veľký úspech na Broadwayi. Ide o moderný prepis Pucciniho opery Bohéma prenesený do prostredia mladých newyorčanov zo štvrte East Village. Muzikál so živou kapelou v hudobnom naštudovaní Antona Popoviča a v réžii Martina Čičváka uvedieme v novembri. Obsadenie bude hviezdne - spomeniem napr. Barboru Švidraňovú, Braňa Deáka, Kamila Mikulčíka, Vila Csontosa, Jána Slezáka a mnohých ďalších. Hra Holokaust Viliama Klimáčka vznikla na objednávku divadla Aréna. Ide o pokračovanie tzv. "občianskeho cyklu" divadla Aréna, v rámci ktorého boli uvedené štyri hry so spoločensko-politickým námetom: Tiso, Dr. Gustáv Husák, Komunizmus a Kukura. Holokaust (príbeh, na ktorý by Slovensko najradšej zabudlo) Aréna uvedie v réžii Rastislava Balleka.“

Programové novinky prvej polovice divadelnej sezóny doplnia postupne ďalšie tituly. „Dramaturgický plán Divadla Aréna vzniká pružne, môžem prezradiť len to, že v tejto chvíli máme na pláne päť titulov a tento počet bude s najväčšou pravdepodobnosťou konečný. Po Rente a Holokauste príde na rad tanečný projekt, súčasná nemecká hra v Lofte a činoherný titul na veľkej scéne v réžii maďarskej režisérky európskeho mena Eniko Esenyi,“ prezrádza Šajgalíková. Stabilnou súčasťou programu Divadla Aréna sú aj priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, ktoré bude divadlo pravidelne prinášať aj v tejto sezóne. Rovnako nebudu chýbať ani pravidelné jazzové koncerty.