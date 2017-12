Pozvánky na výstavy

3. sep 2012 o 15:00 (kul)

Veľký strážca Laca Terena

Vo výstavnej sieni aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave na Panskej ulici otvoria v utorok o 19.00 h výstavu Laca Terena Veľký strážca. Na vernisáži výstavy, ktorá potrvá do 13. septembra, vystúpi s recitáciou Jiří Olič, hudobným hosťom je Braňo Špaček.

Rovnaká orientácia

Výstavu Jaroslava Košša a Vincenta Gajdošíka Rovnaká orientácia otvoria v utorok o 18.00 h v bratislavskej Galérii Statua v priestoroch sally terreny Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Kurátorkou je Xénia Lettrichová, výstava potrvá do 25. septembra.

Tekutý čas

V utorok o 18.00 h otvoria v Esterházyho paláci SNG výstavu Tekutý čas – 20 rokov Ateliéru Kov a šperk VŠVU. Kurátormi výstavy sú Karol Weisslechner a Mária Nepšinská, trvanie do 21. októbra.

Miro Žbirka na fotkách Petra Procházku

V Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave bude v stredu o 17.00 h vernisáž výstavy Petra Procházku MEKY v župane aj bez (Miro Žbirka na fotografiách v rokoch 1968 do 2012. Kurátorkou je Zuzana Lapitková, výstavu otvorí Vlado Franc, trvanie do 30. septembra.

Milan Adamčiak

V stredu o 18.00 h otvoria v bratislavskej Design factory výstavu Milan Adamčiak Something for John Cage. Na vernisáži zahrajú VENI ensemble a studEND.doc, Daniel Matej, kurátormi sú Michal Murin a Katarína Trnovská, výstava trvá do 23. septembra. O 16.00 h bude v SNG koncert z diel Cagea, Mateja a Stockhausena.

Nikitinová v Hite

Výstavu Alice Nikitinovej Tetris otvoria v stredu o 18.00 h v bratislavskej Galérii Hit na Hviezdoslavovom námestí. Potrvá do 30. septembra.

Robert Hromec

V bratislavskej galérii Michalský dvor bude v stredu o 17.00 h vernisáž výstavy Roberta Hromca Sine cera. Kurátorom je Anton Divácký.

Nestálosť geometrie

V Považskej galérii umenia v Žiline otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu Ašota Haasa Nestálosť geometrie. Kurátorkou je Mira Sikorová–Pu〜tišová, trvanie do 7. októbra.

My Books – My Works

Bratislavská galéria ASIL pripravila v Poľskom inštitúte výstavu Pia Kalinského My Books – My Works. Vernisáž bude vo štvrtok o 18.00h, hudobným hosťom je skupina Longital.

Mednyánszky – Kresba ako vizuálny denník

Vo štvrtok o 16.00 h sa začne Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši výstava Kufor kresieb (Ladislav Mednyánszky – Kresba ako vizuálny denník). Kurátorkou je Zsófia Kiss Szemán, výstava potrvá do 17. novembra.