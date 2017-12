Urob to sám a hlavne dobre

V Bratislave bude festival Self, ktorý predstaví autorské projekty grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie.

4. sep 2012 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Na festivale Self uvidíte knihy, časopisy, ziny či blogy o dizajne, ilustrácie, grafiky, písma a najmä ľudí, ktorí ich vytvárajú preto, lebo ich to baví.

Ak sa vám v priebehu budúceho víkendu dostane do schránky namiesto obľúbeného reklamného letáka reťazca s potravinami básnička, nezúfajte a pokojne si ju prečítajte – bude to zadarmo. Súčasťou festivalu Self, ktorý sa začne v piatok, bude totiž aj workshop projektu Poézia namiesto reklamy, za ktorým stojí Pavel Noga.

Nový festival okrem toho predstaví rozličné autorské projekty či diela na poli grafického a komunikačného dizajnu, novej publicistiky a nezávislých vydavateľských aktivít. Počas celého víkendu potrvá v priestoroch ateliéru trivjednom, galérie Photoport a na nádvorí Pražskej 11 v Bratislave. Témou je Vlastný náklad.

Medzi hosťami festivalu sú aj organizátori výstavy Knižní Design.

Motivácia

„Okolo nás sa deje veľmi veľa vecí, ktoré priamo vytvárajú a organizujú naši kolegovia, grafickí dizajnéri, pričom ide o veci, ktoré im nikto neprikázal či nezadal ako klient. Sú to projekty z vlastnej iniciatívy a potreby zasiahnuť do svojho životného prostredia,“ hovorí dizajnérka Ľubica Segečová z ateliéru trivjednom, ktorá stojí za myšlienkou festivalu Self.

Na spoluprácu oslovila teoretičku Máriu Riškovú, grafickú dizajnérku Evu Kašákovú a spolu vytvorili trojdňový program prednášok, diskusií, výstav, workshopov a sprievodných podujatí.

„To najdôležitejšie, čo by z toho malo vzísť, je motivácia, potvrdenie, že to, čo robia, je dobré,“ hovorí.

K akcii vytvorili aj 300-stranový katalóg, v ktorom sú okrem účastníkov festivalu aj texty prizvaných teoretikov a dizajnérov. „Je to skôr o čítaní než o pozeraní, snažili sme sa vytvoriť aktuálny záznam toho, čo sa u nás v rámci autorských projektov urobilo,“ hovorí. „Uvedomili sme si, že sa nemôžeme spoliehať na štátne či iné inštitúcie, ktoré by to mali robiť, lebo to vyplýva z ich podstaty.“

Z takejto učebnice, navrhnutej Martinou Rozinajovou, by sa mohli prváci učiť na hodinách výtvarnej.

Tvorcovia českého Komfort Mag-u sú skvelým príkladom toho, ako sa časopis o umení a dizajne dá robiť dobre.

Chcú byť kritickí

Hlavný program, ktorý bude prebiehať v sobotu a nedeľu, je zložený najmä z výstav a prednášok.

Uvidíte napríklad to, ako by mohla vyzerať kniha výtvarnej výchovy pre prvákov podľa Martiny Rozinajovej, rôzne typy písma, ktoré vytvorili mladí dizajnéri v štúdiách DizajnDesign či Urtd, ilustrácie a grafiky autorov Tomáša Klepocha, Matúša Maťátka a členov združenia Asil a mnoho iného.

Prítomní budú aj hostia z Česka, najmä tvorcovia nezávislého časopisu Komfort Mag, organizátori výstavy Knižní Design či tím novín Kix Kix zameraných na komiks, ilustráciu a kresbu.

Priamo na mieste bude v spolupráci s tvorcami magazínu VŠVU Tvor vznikať aj festivalový časopis a prebiehať niekoľko workshopov.

Organizátori už rozmýšľajú aj o ďalších ročníkoch. Podľa Ľubice Segečovej by sa festival mohol konať každé dva roky, aby bolo z čoho vyberať. „Chceli by sme sa bližšie venovať aj autorským projektom na poli architektúry, dizajnu či v rámci ich presahov,“ hovorí.

Okrem odborníkov chcú osloviť aj širokú verejnosť. „V posledných dvoch-troch rokoch sa o dizajne hovorí stále viac, veľmi tomu pomáha najmä Dizajnvíkend, ktorý sa zlepšuje. Nás však najviac teší, že rastie aj množstvo iných aktivít, pričom sa na ne kladú stále väčšie nároky, a to je dobré z hľadiska divákov aj vývoja kritickej reflexie,“ hovorí Segečová.

Z dielne grafického štúdia Urtd.