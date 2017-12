Takí normálni zabijaci a ich nevina

Súvis medzi filmami a kriminalitou bude hľadať piešťanský festival Cinematik.

4. sep 2012 o 17:36 Kristína Kúdelová

Sú dobré, nepochopené, nedocenené – a zakázané. Cinematik premietne filmy, s ktorými mali v USA problém.

V škótskom meste Dunblane zmasakrovali v roku 1996 šestnásť žiakov a učiteľku základnej školy. Vrcholilo tým obdobie, keď sa vrahovia vyhovárali na to, že ich inšpiroval film Olivera Stonea Takí normálni zabijaci. Spoločnosť Warner Home Video radšej stiahla kazetu s filmom z britských obchodov aj videopožičovní.

Stoneov film sa teraz bude premietať na piešťanskom festivale Cinematik, spolu s Exorcistom z roku 1973 a Kubrickovou Lolitou z roku 1962. Vytvorila sa tam pre ne programová sekcia – Zakázané filmy. Jej súčasťou bude prednáška Petra Konečného z portálu kinema.sk a úvaha, aký vplyv majú filmy na kriminalitu a zlé mravy.

Zabijaci, exorcisti, lolity

„Hovoriť o súvislosti medzi násilím a filmami, ktoré vrahovia videli, je veľmi zjednodušujúce,“ hovorí Konečný. „Znamená to, že deti, ktoré sa pozerali na Toma a Jerryho, vyrazia na druhý deň za spolužiakom a buchnú mu panvicou po hlave? A prečo sa potom No počkaj, zajac! zakazuje preto, že vlk fajčí, a nie preto, koľko násilia v rozprávke je? Čítal som štúdiu z deväťdesiatych rokov – vyplynulo z nej, že do polepšovne sa dostali deti zo sociálne slabých rodín, kde nemali televíziu ani možnosť chodiť do kina. Neovplyvnili ich teda filmy, ale skôr život na ulici.“

V Spojených štátoch až do druhej polovice 60. rokov fungovala Katolícka légia slušnosti. Formálne dávala filmárom odporúčania, čo je vhodné nakrútiť, fakticky vyzývala aj na bojkot filmov a kín, ktoré sa ich odvážili hrať.

Potom vznikla agentúra pre klasifikáciu filmov. Najproblematickejšie dostávajú značku R – vtedy ich mladší než 17 rokov môžu vidieť len v sprievode rodiča, alebo NC17 a tie sú prístupné len divákom starším ako 17 rokov. Značka X už patrí porno priemyslu.

„Kedysi sa filmári obávali reštrikcií, lebo to mohlo obmedziť ich umelecké plány,“ hovorí Peter Konečný. „Dnes sa nepriaznivej klasifikácie boja producenti najmä preto, že to výrazne zníži ich tržby v kinách. Kto si dnes trúfa nakrútiť odvážny film, vie, že s ním bude chodiť len po festivaloch.“

Kubrickova Lolita dostala R, ale až po vyjednávaní producentov. Katolícka légia ho najprv chcela zamietnuť. Kubrick sa prispôsobil napríklad tým, že Lolita má štrnásť rokov, nie dvanásť ako v knihe, a sexuálne scény nakrútil v podstate len v náznakoch.

Horor The Exorcist Williama Friedkina bol síce nominovaný na Oscara, ale skupina aktivistov ho pohnala až na súd. Prostitúcia a masturbácia vo svätom prostredí? Taký film v 70. rokoch v Singapure a Malajzii zakázali.

Budú sa im vysmievať

Napriek obmedzeniam sa všetky tri filmy do kín dostali, problém majú inde. „Dodnes ich majú problém vysielať televízie. Kedy a kde ste ich naposledy videli?“ pýta sa Peter Konečný. „My ich premietneme, pretože sú veľmi dobré – a nedocenené.“

A v niektorých prípadoch aj nepochopené. Napríklad Stoneovi Zabijaci majú komplikovanú štruktúru, v ktorej možno zaniká kritika médií, ktoré aj zo sériových vrahov dokážu urobiť superstar.

V programe Cinematiku je aj film Hanba, Michael Fassbender v ňom hrá muža závislého od sexu a na festivale v Benátkach ho za to vyhlásili za najlepšieho herca. Sú v ňom chladne nakrútené sexuálne scény, ale producenti ani distribútori nenútili režiséra Stevea McQueena film prestrihať. V USA ho potom klasifikovali ako NC17.

„Nechápem, kde je s Hanbou problém,“ varví Konečný. Dnes už kinematografia zachádza oveľa ďalej a starostiam zo spomínaných filmov sa bude len vysmievať. Napríklad srbský film Klip. V ňom nie sú len náznaky, to je už na hranici porna. Ale pôjde normálne do kín, aj v našich.“