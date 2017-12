Divadlo z Pasáže opráši v novej sezóne Shakespeara

5. sep 2012 o 13:58 Zdroj:Mariana Jaremková

Divadlo z Pasáže vstupuje už do svojej 18. sezóny, ktorú zaháji zajtra úspešným predstavením Mechúrik Koščúrik na vandrovke. Nová divadelná sezóna sľubuje opäť zaujímavé projekty, ktoré komunitné divadlo ponúka divákovi otvorenému neštandardným divadelným zážitkom.

Divadlo z Pasáže má za sebou mimoriadne tvorivú sezónu a so zaujímavými projektmi bude pokračovať aj v tej nadchádzajúcej. „V divadelnej sezóne 2011/2012 Divadlo z Pasáže realizovalo viacero zaujímavých projektov. V októbri roku 2011 sa Divadlo z Pasáže opäť vrátilo do USA na pozvanie divadla Jump-Start Performance Co., aby tu spoločne naštudovali inscenáciu hry Viery Dubačovej a Milana Zvadu Cudzinec/Stranger. Inšpiráciou k jednotlivým scénickým obrazom boli biblické príbehy O Adamovi a Eve, Babylonská veža či Posledná večera,“ hovorí o úspešnej uplynulej sezóne umelecká šéfka Eva Ogurčáková. „Tým, že v USA bola len jedna časť divadelného tímu, mohlo sa divadlo zúčastniť na Slovensku ďalšej významnej divadelnej akcie a to Noci divadiel. Herci Divadla z Pasáže realizovali projekt Zážitkový pobyt v duchu divov a retro – strihov pod režijným vedením Jána Mikuša a Jany Hanzelovej Mikušovej v spolupráci s tvorivým tímom Záhrady - centra nezávislej kultúry. Zároveň herci natočili pre Slovenskú poštu reklamný spot, ktorý propagoval produkt pošty na TA3. Po návrate z USA sa Divadlo z Pasáže vydalo na netradičné turné. Predvianočný čas spestrilo svojimi vystúpeniami návštevníkom vybraných pôšt po celom Slovensku. Inscenáciu Za záclonou zázrak letí diváci uvideli v neobvyklom prostredí priamo na poštách v Košiciach, Banskej Bystrici, v Liptovskom Mikuláši, Bratislave a Trnave. Hneď po vianočných sviatkoch divadlo začalo pracovať na novej, v poradí 19. inscenácii s názvom Hamlet a syn. Hru s hercami Divadla z Pasáže naštudoval režisér Ján H. Mikuš v spolupráci s dramaturgičkou Janou M. Hanzelovou. Ďalším projektom, na ktorom divadlo participovalo so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry bol piaty ročník Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia, tento rok s podtitulom freeDOM. Festival Arteterapia otvorila predpremiéra prvej autorskej hry banskobystrického Divadla v Záhrade, ktoré uviedlo multimediálnu inscenáciu Téma Palach. Festivalový program ďalej ponúkol napríklad inscenácie pražského Divadla Archa, talianskeho zoskupenia Compagnia Teatrale Dionisi či Compagnie En Croque z Francúzska.“

Naveky najsmutnejší

Aktivity Divadla z Pasáže posúvajú svojim repertoárom hranice náročnosti kladené na súbor, ktorý nemá byť limitovaný hendikepom účinkujúcich. Ambíciou zostáva ponúknuť divákovi novú divadelnú skúsenosť. „Od septembra pripravujeme pokračovanie nášho dlhoročného projektu vzdelávania hercov v umeleckej oblasti,“ potvrdzuje Ogurčáková. „Po predchádzajúcej téme antika pripravujeme cyklus vzdelávania na tému stredovekého divadla. Herci sa prostredníctvom lektorov oboznámia so životom a divadelnou tvorbou tohto historického obdobia. Vyvrcholením vzdelávania bude inscenácie v réžii Viery Dubačovej. Do konca roka by mala vzniknúť inscenácia v réžií Šimona Spišáka. Zatiaľ s pracovným názvom Rómeo a Júlia. Rómeo a Júlia je „naveky najsmutnejší“ príbeh na svete, ako uvádza už sám autor v závere textu. Okrem toho je to jeden z najznámejších a mnohými považovaný aj za najkrajší príbeh nielen čo sa týka tvorby Williama Shakespeara. Obecne je vnímaný ako príbeh o láske, čo je určite zaujímavé, ale zaujímavejší je na tomto príbehu motív nenávisti. Nenávisti na ktorej príčiny si už nikto nespomína, ale mnohí sú pre ňu schopní vraždiť. Nenávisti ktorá je nepodložená, zbytočná, hlúpa a má fatálne následky. Fatálne pre lásku, ktorá sa musí obetovať aby túto nenávisť porazila. Motív nenávisti, ktorá musí dosiahnuť tragického hraničného bodu aby vyšla na povrch jej absurdnosť je samozrejme aktuálny kedykoľvek ale v roku 2012, kedy sa očakáva najväčší koniec sveta sa dá príbeh Rómea a Júlie chápať ako metafora celého ľudstva (jedna z teórii o konci sveta ho totiž interpretuje nie ako koniec dejín, ale koniec sveta aký poznáme, začiatok prerodu ľudstva v zmysle zmeny morálnych hodnôt, odvážnejšie teórie dokonca avizujú, že tento prerod prídu vykonať vyspelé mimozemské civilizácie), ktoré speje do záhuby a potrebuje si to uvedomiť.“

Za oponou

Novú divadelnú sezónu otvorí najhranejšia inscenácia sezóny Mechúrik Koščúrik na vandrovke. „Režisér Peter Vrťo, ktorý je riaditeľom Divadla Tiché iskry (divadlo nepočujúcich) a zároveň osem rokov pracuje v Divadle z Pasáže, vytvoril túto inscenáciu pre najmenšieho diváka hravou, interaktívnou formou. Deti sú priamo zatiahnuté do deja, spolupracujú priamo s hercami a predstavenie vieme odohrať priamo v priestoroch materských alebo základných škôl,“ predstavuje najhranejšiu inscenáciu uplynulej sezóny Ogurčáková. „Dva roky sme mestským divadlom a prostredníctvom neziskovej organizácie Záhrada – centrum nezávislej kultúry sme po rokoch získali stály divadelný priestor. Ako mestské divadlo by sme sa však chceli viac priblížiť obyvateľom mesta aj vo vlastných priestoroch. V budove divadla však nemáme priestor, v ktorom by sa mohlo odohrať divadelné predstavenie, preto vznikla myšlienka odohrať predstavenie pred budovou divadla. 6. septembra otvoríme divadelnú sezónu predstavením Mechúrik Koščúrik na vandrovke pred Divadlom z Pasáže na Lazovnej 21. Po predstavení budú mať diváci možnosť vstúpiť do priestorov divadla, uvidieť divadelnú dielňu, kde vznikajú všetky kostýmy a rekvizity k inscenáciám, pozrieť si priestory, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie.“