Nové filmy

Vracajú sa Expendables. Ale našťastie aj Georges Melies s Cestou na Mesiac.

5. sep 2012 o 17:02 aš

Cesta na Mesiac

réžia: Georges Mélies

Stodesaťročné šestnásťminútové sci­fi bolo digitálne zrekonštruované do originálnej farebnej (ručne kolorovanej) podoby a ozvučené hudbou francúzskej skupiny AIR. Súčasťou predstavenia je však aj 65-minútový dokument Serge Bromberga z roku 2011, nazvaný Neobyčajná cesta (Le Voyage extraordinaire).

Expendables 2

réžia: Simon West

Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li sú opäť v akcii. Lenže to, čo pre ostrieľaných žoldnierov mala byť ľahká práca, sa mení na nočnú moru. V pokračovaní úspešného akčného filmu z roku 2010 hrajú aj Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris a – Novak Djoković.

Krycie meno Krtko

réžia: Rafael Lewandowski

Tridsiatnik Pavel s otcom dováža do Poľska obnosené šatstvo. Práve jeho otca, niek〜dajšieho člena Solidarity, obvinia zo spolupráce s komunistickou tajnou políciou. Pavlovi sa rúca povolanie, no i súkromný život. Rozhodne sa preto zistiť pravdu a zo spoločenskej drámy sa stáva surový politický triler.

Norman a duchovia

réžia: Chris Butler, Sam Fell

To, čím bol Tim Burton pred desaťročiami výnimočný, sa stalo bežným. Prichádza ďalší z animovaných rodinných hororov (hocako šialene to slovné spojenie vyzerá). Malý outsider Norman so svojím presvedčením, že komunikuje s duchmi, je na smiech celému mestečku, až kým naň nezaútočia zombie.