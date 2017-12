Máš bradu, alebo máš problém

V Pakistane je mužnosť jasne definovaná. Aké šance oženiť sa tam má vykastrovaný muž, o tom rozpráva film Noor.

5. sep 2012 o 17:12 Kristína Kúdelová

Každý deň, keď sa mladý Noor pozerá do zrkadla, vidí stále to isté: nemá bradu a ani ju mať nebude, ibaže by si ju dokreslil. A uňho doma, v Pakistane – Lahore, nemať bradu znamená nebyť mužom.

Noor ju nemá, pretože pred časom sa nechal vykastrovať, stal sa kušrou – travestitom, a zarábal peniaze ako krásna tanečnica. Kým sa nezaľúbil do ženy a nerozhodol sa, že bude opäť mužom. Alebo aspoň, že ním chce znovu byť.

Francúzsko–pakistanský film Noor sa premieta na piešťanskom festivale Cinematik (začne sa zajtra, potrvá do budúceho štvrtka). Noor v ňom prechádza nie celkom jednoduchou cestou, keďže vie, ako je v jeho krajine mužnosť definovaná. Niekedy cíti, že je v boji proti svojej predurčenosti sám, a niekedy je unavený, ale aj tak tento film vyniká vo festivalovom programe tým, aký povznášajúci zážitok v sebe nesie.

Múdrosť z autoservisu

„Neplaš sa, natieraj sa krémom,“ radí Noorovi múdry muž z autoservisu. Keby vraj krém na bradu nezabral, jeho šance získať ženu by boli stále rovnako malé, potom mu odporúča chodiť k jej rodičom, rozprávať sa s nimi a presviedčať ich. A ak by nepomohlo ani to, stále treba opakovať modlitby a pre istotu vyhľadať čarovné jazero, pri ktorom sa plnia želania.

Muž z autoservisu je už starý, a počas jeho dlhého života ho zrejme ešte nič nepresvedčilo o tom, že by mali zákony a poriadok na svete fungovať inak. A Pakistan v tomto filme naozaj vyzerá ako tajomná a vyzývajúca krajina (samozrejme, ešte aj veľmi fotogenická), kde o mnohých veciach zo života človeka rozhoduje vo veľkej miere spoločnosť, a v ešte väčšej Boh. Prípadne víly či iné stvorenia z jazera, ktoré boli na svete skôr ako ľudia.

Noor sa v jednej chvíli dostal k dobre vybavenému kamiónu, a tak z filmu o ňom vznikla roadmovie, cesta medzi orientálnymi tradíciami a mystikou, výrazne poznačená pozemskou stopou. Noor čakal na dar od Boha, kým ho pri hľadaní mužnosti sprevádzali stretnutia s ľuďmi.

Vnútorná cesta zvonku

Jeho vnútorná, duchovná cesta je nakrútená zvonku, pretože režisérmi filmu nie sú Pakistanci. Cagla Zencirci pochádza z Turecka, Guillaume Giovanetti z Francúzska. Premiéru mali na festivale v Cannes, potom sa Noor premietal aj v Karlových Varoch. Peniaze na nakrúcanie hľadali ťažko, skoro nik neveril, že zmysluplný film z Pakistanu by mohli nakrútiť aj cudzinci. Sami Pakistanci z miest, kde nakrúcali, boli veľmi ochotní pomáhať. Medzi hercov sa vraj hlásili aj policajti, hoci mali pôvodne len prísť skontrolovať, či sú všetky povolenia v poriadku.

Noor je aj v skutočnosti Noor, vo filme hrá sám seba. On bol medzi prvými, čo režisérom ochotne porozprávali svoj život. Je pravda, že predtým o mužskej identite v Pakistane veľa nevedeli. Začali o nej uvažovať, až keď jeden muž v dave zhliadol nezarasteného Giovanettiho, začudoval sa, že ho sprevádza žena a spýtal sa: „Nemáš bradu – a nemáš problém?“