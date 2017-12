Súboj dvoch kapiel rozhodne potlesk

Na Slovensko prichádza ďalšia hudobná súťaž. Zúčastnia sa jej Vidiek a Puding pani Elvisovej.

6. sep 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Skupiny Vidiek a Puding pani Elvisovej čaká zaujímavý koncertný súboj.

Kedysi sa to volalo Dvaja z jedného mesta, dnes Red Bull Soundclash. Princíp je rovnaký, akurát namiesto dvoch podnikov budú súťažiť dve hudobné skupiny. O víťazovi rozhodnú diváci – nie SMS hlasovaním, ale hlasivkami. Komu budú tlieskať hlasnejšie, ten vyhrá.

Prvoradá je šou

Funguje to tak, že na protiľahlých stranách nejakého priestoru sa postavia dve pódiá. Diváci stoja uprostred a sledujú hudobný súboj v niekoľkých kolách. Okrem vlastných pesničiek v tradičnej podobe ich musia hudobníci počas večera zahrať v troch odlišných žánroch, okrem toho ešte predviesť coververziu, ktorú určí hlasovanie divákov, dokončiť skladbu, ktorú začnú hrať ich súperi na pódiu oproti a predstaviť nečakaného hosťa.

V americkej verzii projektu zatiaľ dominovali najmä raperi, v Česku sa organizátori rozhodli trochu inak. Na dvoch doterajších ročníkoch postavili proti sebe Monkey Business s Tatabojs a Davida Kollera s Nightwork. Zafungovalo to, a tak sa chystá aj slovenská premiéra. Bude 16. novembra v bratislavskej starej tržnici.

„Veľmi sa tešíme, bude to náročné, ale aj veľká zábava. Po septembri obmedzíme koncertovanie, budeme veľa skúšať,“ vraví Pino z Pudingu pani Elvisovej. „Vidiek sú pre nás najväčšou slovenskou legendou už od základnej školy. Majú veľa dobrých pesničiek, ťažko si vybrať. Bude to súboj, ale v priateľskej atmosfére. Prvoradá je šou.“

Pre mladú elektropopovú kapelu, ktorá patrí u nás medzi koncertne najaktívnejšie, je to dvojitá výzva. Kým oni majú speváčku, poznávacím znamením Vidieku je hlas Jána Kurica. „On je nenapodobiteľný, určite ich pesničky budeme musieť urobiť po svojom,“ dodáva Pino.

Necítia sa ako legendy

Pre ich kolegov, ktorí sa postavia na opačné pódium, to bude tiež špeciálny večierok. „Hoci sami seba neberieme až tak vážne, toto vážne berieme. Ideme cvičiť, nechceme vyzerať ako truľovia,“ vraví Ján Kuric. „S pudingáčmi sa stretávame na rôznych akciách a už ich máme celkom naštudovaných, na nich sa dobre pozerá naživo.“

Vidiek celý večer za súťaž nepovažuje. „Ideme do toho s tým, že je to šou. Súťažiť sa dá len v športe. Muzikant má výhodu, že nikdy neprehráva. Vždy vyhráva. Ale nebudeme odžubávať, dáme do toho všetko.“

Prirovnanie k legendám Jána Kurica zaskočilo v krátkom čase už po niekoľkýkrát. Práve sa chystá nové vydanie dvoch albumov Vidieku v edície Opus 100 a kapela sa objaví aj v novej sérii populárnej televíznej relácie: „Moja prvá reakcia bola, že nikam nejdeme, lebo sa nepovažujeme za legendy. To sú tí, čo už všetko dopovedali, no my toho chceme povedať ešte veľmi veľa.“

Otvorený večierok

Red Bull Soundclash je firemná akcia, ale nie uzavretý firemný večierok. Lístky sa dajú kúpiť v predpredaji za 18 eur, čo organizátori vysvetľujú technickou náročnosťou a menšou kapacitou priestoru. Pre dve kompletne vybavené pódiá ponúkajú iba osemsto vstupeniek, hoci do starej tržnice sa inak zmestí o pár stoviek ľudí viac.

Lístky sa však dajú vyhrať v hlasovacej súťaži. Na webstránke Red Bull Soundclash môžete do 10. novembra písať tipy na coververziu, ktorú sa budú musieť Vidiek aj Puding pani Elvisovej naučiť.