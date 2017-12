Nová scéna uvedie dva pôvodné slovenské muzikály

Nová scéna potvrdzuje pripravovanými premiérami, že aj v aktuálnej sezóne zostáva divadlom zameraným najmä na žáner muzikálu. Repertoár Novej scény bude bohatší o pôvodné slovenské muzikály, atraktívne sú aj pripravované hudobno-tanečné projekty.

6. sep 2012 o 15:58 Zdroj: Mariana Jaremková

Pôvodný i zahraničnými scénami preverený titul a zaujímavé hudobno-tanečné projekty. To sú programové novinky, ktoré pre svojich divákov pripravuje divadlo Nová scéna. Nadväzuje tak na nastúpený trend potvrdený diváckym záujmom o hudobno-tanečné žánre, ktoré sú na ostatných domácich scénach skôr občasným programovým spestrením (výnimkou je napr. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove). „V minulej sezóne Divadlo Nová scéna uviedlo štyri premiéry a všetky u divákov zarezonovali,“ potvrdzuje PR manažérka divadla Zuzana Šebestová. „Pôvodný muzikál Ôsmy svetadiel bol úspešný rovnako ako Muzikálový sen, esencia toho najlepšieho, čo bolo za posledné roky uvedené na Novej scéne. Tento projekt vznikol pri príležitosti 65.výročia Divadla Nová scéna a jeho premiéra bola 19. novembra 2011 počas Noci divadiel. S veľkým diváckym ohlasom sa stretla aj situačná komédia s pesničkami Aj muži majú svoje dni, ktorá bola veľkou hereckou príležitosťou pre štvoricu hercov – komikov. Romantické duše sme potešili legendárnym muzikálom Cigáni idú do neba.“ Úspech mal aj Deň otvorených dverí, počas ktorého návštevníci mohli nahliadnuť do zákulisia divadla. Aj preto Nová scéna (najbližšie počas 27. septembra) opäť ponúkne svojim divákom možnosť spoznať Čo sa skrýva za (Novou) scénou.

Prechádzka po Broadwayi

Nová scéna vstúpi do novej divadelnej sezóny premiérou tanečného projektu JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway. „Ide o tanečný projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby a ktorý vznikol v spolupráci s tanečnicou a choreografkou Katarínou Štumpfovou,“ predstavuje najbližšiu premiéru Zuzana Šebestová. „Tanečná show predstaví tanec v celej jeho kráse - romantickú prehliadku štandardných tancov ako valčík, tango či walz vystriedajú ohnivé latinsko-americké tance samba, rumba, paso doble a to všetko na svetoznáme hudobné hity. Každý tanec, každá choreografia bude mať svoj príbeh, ktorý podporia aj jedinečná svetelná show a pútavé kostýmy. Okrem Kataríny Štumpfovej sa predstavia aj také známe mená ako Ivana Surovcová, Matej Chren, Natália Glosíková, Tomáš Surovec. Režisérom tanečnej show JUST DANCE –Dobrý večer, Broadway! je Karol Vosátko, scénu navrhol Peter Jankú a kostýmy Ema Klein.“ Nová tanečná show bude mať premiéru už 20. septembra.

Snová rozprávka

Jedna z najkrajších filmových rozprávok Princ a Večernica (r. Václav Vorlíček, 1978) dostane na Novej scéne divadelnú podobu. Rovnomenný výpravný rodinný muzikál vznikol na podnet generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna Juraja Ďurdiaka, ktorý si vo filme zahral ústrednú postavu Princa Velena. „Aj keď titul vznikol na motívy rozprávky Boženy Němcovej O Slnečníkovi, Mesačníkovi a Veterníkovi, ako aj na motívy legendárneho filmu Princ a Večernica, ide o novú divadelnú hru, ktorej autorom je známy spisovateľ a básnik Ľubomír Feldek,“ zdôtazňuje Šebestová. „Muzikál sa pripravuje vo veľkolepom štýle pompéznej výpravy scénografa Pavla Andraška a kostýmovej výtvarníčky Ľudmily Várossovej, ktorú umocní hudba Ľubomíra Dolného. V hlavných úlohách Princa a Večernice sa predstavia Patrik Vyskočil, Darius Kočí, Jana Lieskovská a Mária Lechmanová. Ponuku zahrať si v muzikáli prijali aj Eva Pavlíková a Marta Sládečková. Postavu Kráľa stvárni riaditeľ Divadla Nová scéna Juraj Ďurdiak.“ Premiéra výpravného rodinného muzikálu je naplánovaná na 30.novembra.

Návrat kráľovnej, večných milencov aj slávnej tanečnice

Začiatok nového roka bude patriť Tanečnému súboru Divadla Nová scéna, ktorý sa predstaví s projektom QUEEN. „Táto britská skupina súžasným Freddie Mercurym na jej čele dala svetu veľa nesmrteľných hitov,“ hovorí Šebestová. „Tanečno-hudobný projekt QUEENv choreografii Mária Radačovského má ambíciu sa tejto „nesmrteľnosti“ dotknúť a objaviť jej silu prostredníctvom nových prostriedkov. Hudba skupiny Queen bude motorom inscenácie, pričom DJ Laco Lučenič bude ovládať plynutie príbehu.“

Druhá polovica aktuálnej sezóny na Novej scéne ponúkne výpravný muzikál Rómeo a Júlia, ktorý už uviedli mnohé svetové muzikálové scény a patrí k najkvalitnejším muzikálovým dielam vôbec.

Jedným z vrcholov sezóny bude pôvodný slovenský muzikál Mata Hari o exotickej tanečnici a špiónke. „Mata Hari bude predstavením pre výnimočnú spevácku osobnosť akou je Sisa Lelkes Sklovska . Divadlo Nová scéna ho uvedie v apríli 2013,“ uzatvára prehľad pripravovaných inscenácií Šebestová.