Plochá zem na palube korytnačky

Terry Pratchett už dávno stvoril svet, ktorý je vtipnou, výstižnou a zábavnou karikatúrou toho nášho.

7. sep 2012 o 11:11 Tomáš Prokopčák

KNIHA TÝŽDŇA / ŠŇUPEC

Brázdi si krížom-krážom vesmír. Aj keď veľa o ňom nevieme, čosi predsa: prírodné zákony z toho nášho tam príliš neplatia. A ak aj áno, je to skôr nejaká mimovoľná náhoda. Na svojom chrbte nesie štvoricu - ten piaty kedysi dávno nabúral - slonov a na nich sa rozkladá rozsiahla plochá zem.

Málokedy treba povedať viac. Pred tromi desaťročiami vytvoril britský spisovateľ, a dnes už aj rytier Terry Pratchett sériu, ktorá je dnes jednou z najslávnejších, najoriginálnejších, najmilovanejších aj najohováranejších v súčasnej literatúre.

Vytvoril svet, ktorý funguje presne ako príroda, ak by sa riadila ľudskými predstavami a zhmotnenou vierou, ľudskými túžbami, predsudkami a prianiami, ktoré sa zvyknú vyplniť. Problémom je, že sa nimi riadi úplne presne.

Vplyvná značka

Literárna fantastika je zrkadlo. Dokáže ukázať nahého cisára bez toho, aby potrebovalo cisára, koncept šitia šiat, verejných zhromaždení aj vypočítavej pochlebovačnosti. Vystačí si len s tou úprimnosťou ukrytou za nezmyselné udalosti v nezmyselných knižných univerzách.

Môže vziať čitateľa na výlet tam, kde nemusia platiť niektoré z našich základných pravidiel, vďaka čomu – ak je skutočne dobrá – dokáže ilustrovať absurdnosti toho nášho. A taký je aj cyklus zo Zeměplochy.

Dnes je len veľmi málo kníh či celých knižných sérií, ktoré ešte dokážu vyvolávať vášne. V literárnej fantastike ich je zopár, v podžánri fantasy ešte menej. Spája ich však až fanatické odhodlanie niektorých fanúšikov.

Keď v prvej polovici osemdesiatych rokov Pratchett napísal prvý zo svojich (dnes už) tridsiatich deviatich románov o plochom svete na chrbte korytnačky, netušil, že stvoril mýtus, ktorý je dnes po Tolkienovi a trebárs Rowlingovej Potterovi - a Andrzej Sapkowski odpustí - asi najvplyvnejšou značku celej fantasy.

Nie je to príliš odvážne konštatovanie. Príkladom je aj Slovensko, kde sa (a platí to aj v prípade Pána prsteňov) vedú divoké a vášnivé spory medzi radikálnymi fanúšikmi napríklad o tom, či vôbec má zmysel takéto knihy do slovenčiny prekladať. Najmä ak jestvuje kongeniálny český prekladateľ Jan Kantůrek.

Zeměplocha - áno, autor tohto textu by po krátkej skúsenosti nikdy nečítal iný ako český preklad - je jednoducho fenomén. Dnes cyklus obsahuje desiatky románov, tri knihy o vede (a „vede"), množstvo máp, kuchárskych kníh a niekoľko filmov.

Nič pre nováčika

Pratchett sa stal značkou, ktorá dokáže predať čokoľvek. No na rozdiel trebárs od Starbucks či McDonald's je pod všetkým tým marketingom aj produkt, ktorý má sám osebe zmysel. Jeho autor je totiž rozprávač príbehov, a tie príbehy nie sú hlúpe ani netrpia banálnymi chorobami literárnej fantastiky.

Sú síce esenciou popkultúry, no zároveň sa s ňou pohrávajú, robia si z nej žarty, prekrúcajú ju a využívajú jej stereotypy. Okrem toho tieto príbehy radi citujú históriu, folklór, vedu aj filozofiu.

Toto všetko je však aj najväčšou Pratchettovou slabinou. Autor akoby stvoril čosi, čo sa mu už dávno vymklo spod kontroly a v jeho posledných knihách – vrátane novinky Šňupec – to vidieť výraznejšie.

Ja naivné myslieť si, že „nováčik“, ktorý sa chce so svetom Zeměplochy iba zoznámiť, môže naozaj otvoriť ktorúkoľvek z kníh. Veľmi rýchlo sa stratí v spleti jednotlivcov, odkazov na minulé udalosti, vo vzťahoch medzi postavami, ktoré dokonca v knihe ani nevystupujú.

Čítať sa to síce dá, ale podstatne pravdepodobnejšie je, že takýto čitateľ knihu znechutene odloží a povie, že takú zložitú premúdrenú pseudohlúposť dávno nevidel.

Svet krivých zrkadiel?

Dôležitejšie je však toto: Pratchett v svojich knihách (a Šňupec môže byť pokojne jeho poslednou) vytvoril originálny svet. Svet, ktorý sa lenivo plaví vesmírom na chrbte korytnačky a slonov, v ktorom mágia funguje, a práve preto ju málokto používa.

Je to svet, kde najväčšou čarodejnicou je tá, čo dokonale ovláda psychológiu. A kde rasizmus znamená problém s tvarmi. Stať sa tu vrahom alebo zlodejom znamená vykonávať riadenú a riadne zdanenú spoločenskú činnosť, na ktorú potrebujete patriť do cechu a dodržiavať prísne pravidlá.

Zeměplocha je jednoducho svet, ktorý je (ako už zaznelo) ako každá literárna fantastika odrazom toho nášho. Paradoxne, Pratchettovo zrkadlo je menej krivé, než sa môže zdať.