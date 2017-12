Nové knihy

Stanislav Štepka: Kronika komika 5, David Mitchell: Atlas mraků, Aleks Tarn: Ukradnúť Lenina, Milan Schulz: Hledání zatraceného času.

9. sep 2012 o 16:41 Alexander Balogh

Stanislav Štepka: Kronika komika 5

Ikar

Riaditeľ a umelecký šéf Radošinského naivného divadla, dramatik, textár, herec, spevák a spisovateľ Stanislav Štepka v piatom kronikárskom pokračovaní predstavuje činnosť svojho divadla v rokoch 2000 až 2009. V tom čase radošinci premiérovali 17 inscenácií (sedem z nich je v knihe spolu s fotografiami, recenziami a ďalšími dokumentmi), ktoré videlo vyše 700-tisíc divákov na Slovensku, ale aj v Prahe, Moskve, Sydney, New Yorku, Los Angeles či vo Viedni.

David Mitchell: Atlas mraků

Mladá fronta

Päťstostranový román, ovenčený množstvom ocenení, v ktorom slávny autor strieda hranice štýlov, žánrov a časových rovín. A tak jeho rozprávačmi sú napríklad nedobrovoľný cestovateľ plaviaci sa v polovici 19. storočia cez Tichý oceán, hudobný skladateľ snažiaci sa uživiť v období medzi dvoma svetovými vojnami či novinárka píšuca v Kalifornii v čase, keď tam bol guvernérom Reagan. Proste, Mitchell ani tentoraz nezostal nič dlžný vojej dobrej povesti.

Aleks Tarn: Ukradnúť Lenina

Marenčin PT

Do nekonečnej diskusie o tom, či sa má zrušiť Leninovo mauzóleum na Červenom námestí v Moskve a pochovať Lenina do zeme, vstúpil izraelský ruskojazyčný spisovateľ Tarn svojím humoristickým románom. Dobrý úmysel troch kamarátov venovať istému Leninovmu obdivovateľovi na narodeniny múmiu vodcu národov celkom, teda vôbec nevyjde. Krádež v mauzóleu sa síce podarí, no ďalej naberú udalosti nečakaný spád, keď Vladimír Iľjič ožije a začne organizovať novú revolúciu.

Milan Schulz: Hledání zatraceného času

Torst

Názov knihy má svoje pokračovanie "aneb co jsem nezapomněl", a známy český publicista toho našťastie nielen nezabudol dosť, ale to aj vtipne napísal. Od detstva v prvej republike cez literárne začiatky, prácu v redakcii Literárnych novín či neskôr v Orientácii, pozíciu dramaturga v divadle Semafor až po odchod do mníchovského exilu po okupácii Československa. Tam pôsobil v Slobodnej Európe, čo ho priviedlo k blízkemu priateľstvu s exilovou špičkou na čele s Pavlom Tigridom.