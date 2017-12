Aktuálne výstavy

Juraj Meliš: In continuo, Dizajn nábytku a interiéru v Trenčíne, Palo Macho, Záhrady maľby, Black & White, Marek Kvetan, Klára Bočkayová, Corn Song

10. sep 2012 o 17:03 (kul)

Juraj Meliš: In continuo

V bratislavskej Roman Fecik Gallery na Zámočníckej ulici je od utorka do 26. októbra výstava Juraja Meliša In continuo. Kurátorom je Peter Michalovič.

Dizajn nábytku a interiéru v Trenčíne

V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne otvoria v utorok o 17.00 h výstavu Dizajn nábytku a interiéru (Výber z projektov medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu). Výstava 95 projektov, ktorej kurátorkou je Elena Farkašová, potrvá do 26. septembra.

Palo Macho

Vernisáž výstavy Pala Macha Pozor sklo! bude v stredu o 17.30 h v Novej budove SND v Bratislave. Kurátorkou je Barbara Brathová, výstava potrvá do 29. novembra.

Záhrady maľby

V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi otvoria v stredu o 16.00 h výstavu Záhrady maľby – súčasná česká maľba zo zbierok Wannieck Gallery v Brne v koncepcii Richarda Adama.

Black & White

Vernisáž výstavy Black & White 60 – 80 (Alojz Klimo a František Patočka) je v stredu o 18.00 h v Zahorian & co. Gallery v Bratislave.

Marek Kvetan

Vo štvrtok o 17.00 h otvoria v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy výstavu Mareka Kvetana In–formátor. Kurátorom je Vladimír Beskid, trvanie do 21. októbra.

Klára Bočkayová

Výstavu Kláry Bočkayovej Jeden z vás ma zradí a iné príbehy otvoria vo štvrtok o 18.00 h v bratislavskej Galérii 19. Kurátorom je Marián Meško, trvanie do 7. októbra.

Corn Song

V Nitrianskej galérii bude vo štvrtok o 17.00 h vernisáž výstavy Ota Hudeca Corn Song – Kukuričná pieseň. Kurátor Omar Mirza, trvanie do 21. októbra.