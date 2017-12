Pôjde Oscar do Nemecka?

Film Barbara patrí medzi to najlepšie, čo sa vlani nakrútilo v Nemecku. Má veľkú šancu zaujať amerických akademikov.

11. sep 2012 o 18:00 Robert Dyda

Jedným z favoritov na prestížnu filmovú cenu môže byť silný príbeh z Nemecka 80. rokov.

Oscarové súboje sa opäť začínajú a krajiny vyberajú najlepšie filmy do kategórie cudzojazyčný film. Nemecko posiela film z čias socializmu.

Dôslednosť do detailov

Nemecká demokratická republika, 80. roky. Do provinčnej kliniky prichádza lekárka Barbara. Za pokus o emigráciu ju zatkli a premiestnili sem z Berlína. Túži ujsť z krajiny, ktorá využíva všetky prostriedky na to, aby ju ponížila. Sníva, že bude renomovanou lekárkou a bývať v štvorizbovom byte pri Rýne. Zlom nastane v okamihu, keď jej nastávajúci zo Západu s dobrým úmyslom opíše ich budúcnosť: „Nebudeš musieť viac pracovať, zarobím dosť pre oboch.“ Vtedy si uvedomí, že do konca života má len listovať v katalógoch Quelle a čakať, kedy zazvoní Avon lady.

Režisér Christian Petzold, ktorý emigroval s rodičmi ako šesťročný, nakrútil spomienku na krajinu, ktorú navštevoval len počas prázdnin. Do hlavnej postavy obsadil svoju osobnú múzu Ninu Hoss. Barbara je ich piaty film a vzájomná spolupráca je čím ďalej, tým viac dokonalejšia.

Miestami totálne minimalistické herectvo, kde je bez slov povedané všetko, je omnoho silnejšie ako dialógy. Režisér si dal so skutočne nemeckou dôslednosťou záležať na znovu obnovení zanedbaného sveta socializmu do najmenších detailov. Zároveň sa vyvaroval skĺznutia do plochej antiagitky.

video //www.youtube.com/embed/q_Pn9zwhJtI

Očarenie diktatúrami

Nemecká kinematografia zatiaľ bodovala na Oscaroch štyrikrát: s Plechovým bubienkom (1979), koprodukčným Mefistom (1981), s Nikde v Afrike (2002) a naposledy s filmom Životy tých druhých (2006). Amerických akademikov zjavne oslovuje Nemecko najmä témou diktatúr – nacistickej a socialistickej.

Voľba Barbary však nie je účelová. Vlani krajina oslavovala 20 rokov zjednotenia a NDR bola veľkou témou nielen vo filme. Knižnú cenu vyhral Eugen Ruge s Časom ubúdajúceho svetla, románom o štyroch generáciách poznačených uvádzaním komunistických ideálov do praxe. Simon Urban prišiel s fiktívnou detektívkou Plan D, v ktorej sa Nemecko vôbec nezjednotilo.

Začínajú sa vynárať aj spomienky tridsiatnikov, ktorí si pamätajú len obchodné domy, ktoré sa zrazu naplnili hračkami, cukríkmi a oblečením. Barbara určite patrí medzi to najlepšie na túto tému.