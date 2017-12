Breiner robí Slovenské tance. S pomocou webu a filmára

Známy hudobník Peter Breiner sa rozhodol otestovať nové formy šírenia hudby aj svoje publikum.

Volá sa to Slovenské tance a nebude to len obyčajný nový album.



Práve mu vyšiel album s nahrávkou Debussyho Prelúdií, ktoré upravil pre orchester, onedlho k nim pridá Musorgského Obrázky z výstavy. Peter Breiner však teraz najviac žije úplne inou hudbou.

Bez kompromisov

Kickstarter.com Ako to funguje Kickstarter.com je „crowdfundingová“ webstránka, ktorá spolu s ďalšími podobnými službami mení spôsob financovania projektov. Zverejníte svoj nápad a komu sa páči, podporí ho. Tvorcovia nepotrebujú firmy a veľkých investorov, môžu sa spoľahnúť na ľudí.

dolárov. Najúspešnejšie sú počítačové hry a dizajn. Vyše desať miliónov dolárov vyzbierali tvorcovia na inteligentné hodinky Pebble, medzi hudobníkmi drží rekord Amanda Palmer. Speváčka na nový album a knihu získala vyše milión.

„Klasická distribúcia v podstate nefunguje, orchestre sa rozpadávajú, CD sa prestávajú predávať a webových stránok s ilegálnymi downloadmi sú tisíce, aj sponzori sa uchyľujú do iných oblastí. Ak na to nebudeme reagovať, tak nás čaká osud dinosaurov,“ tvrdí Breiner.

Svoju novú skladbu, ktorej dal názov Slovenské tance, sa preto rozhodol pripraviť inak. 90-minútovú suitu na motívy ľudových piesní má v Londýne nahrať Royal Philharmonic Orchestra so sólistami Borisom Lenkom (akordeón), Stanom Palúchom (husle) a Jánom Hrubovčákom (fujara, píšťalky, drumbľa, zvonce).

Neskončí sa to však iba pri tradičnej nahrávke. Robí sa interaktívna webová stránka, vzniknú videá zo štúdií aj filmový dokument. Pomáha mu mladý režisér Sasha Santiago, s ktorým sa spoznal v New Yorku.

„Keď sme začali spolupracovať, veľa o klasickej hudbe nevedel, ale inštinktívne kládol všetky správne otázky. Je dobre vidieť veci zrazu úplne inou optikou. Konečne som videl zábery na orchester, ktoré neboli z tých istých uhlov, aké vidíme už desaťročia.“

Podľa Breinera by sa tento projekt po určitých kompromisoch dal pretlačiť cez niektoré z vydavateľstiev, s ktorými spolupracuje, ale v tomto prípade by kompromisy robil nerád. Považuje ho totiž za veľmi osobný.

Orchestrálne úpravy ľudových piesní robil vo veľkom jeho profesor Alexander Moyzes a jeho rovesníci, Peter Breiner sa cíti aj súčasťou tradície, ktorú načali Uhorské tance Johannesa Brahmsa a Slovanské tance Antonína Dvořáka.

„Títo všetci a mnohí ďalší skladatelia proste cítia energetický potenciál, ktorý folklór obsahuje a majú potrebu sa nejako k nemu vyjadriť. U mňa to bolo tiež tak, len s tým, že to kombinujem so všetkým hudobným, čo na mňa malo nejaký vplyv, takže to nie je štýlovo také unifikované.“

Do svojej suity použil motívy zo šestnástich slovenských ľudových piesní. Kľúč bol jediný: „Či ma daná pesnička inšpirovala hudobným materiálom. V jednom prípade som neodolal textovému flagu - pesnička sa volá Šnila še mi v Americe novina, čo sa mi naozaj hodilo, a okrem toho je to aj dobrá pesnička.“

Koľko a čo za to

Keďže ide o dosť drahý projekt a vzniká bez veľkého vydavateľa, peniaze musí Breiner získať sám. Zvolil si webovú službu kickstarter.com.

„Celé sa to začalo odvíjať týmto smerom, keď vydavateľstvo Naxos po takmer roku debát odstúpilo od projektu s tým, že je to pre nich príliš komplikované,“ vysvetľuje hudobník.

„Našťastie sa nám podarilo dohodnúť s Royal Philharmonic Orchestra, s ktorým som už robil a ktorý pristal na spoluprácu, aj so všetkými inováciami. Budeme to točiť v štúdiách Air Lyndhurst, čo je aj vizuálne veľmi atraktívne, a Sasha má pripravenú veľmi zaujímavú multikamerovú koncepciu.“

Projekt Slovenské tance na Kickstarter.com je spustený od stredy. Peniaze tam bude Peter Breiner zbierať vyše mesiaca a komu sa jeho Slovenské tance zapáčia, môže posielať rôzne sumy od desať dolárov. Podľa výšky sumy dostane rôzne bonusy – od CD cez noty, tričká alebo prístup k videám z nahrávania až po súkromný koncert.