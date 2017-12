Mercury Prize je o nováčikoch

V shortliste na prestížnu cenu za najlepší britský a írsky album je až osem debutových albumov.

13. sep 2012 o 16:45 sita, kul

Medzi dvanástku nominovaných sa dostali napríklad Maccabees, Michael Kiwanuka alebo Plan B.

V londýnskom Hospital Clube vo štvrtok zverejnili nominácie na prestížnu Mercury Prize, ktorú každoročne udeľujú za najlepší britský alebo írsky album roka.

Až osem z dvanástich nominovaných sú debutové albumy. Jediným interpretom, ktorý už bol v minulosti na Mercury Prize nominovaný, je Richard Hawley.

Do dvanástky adeptov sa dostali: Alt-J (An Awesome Wave), Ben Howard (Every Kingdom), Django Django (Django Django), Field Music (Plumb), Jessie Ware (Devotion), Lianne La Havas (Is Your Love Big Enough?), Maccabees (Given To The Wild), Michael Kiwanuka (Home Again), Plan B (Ill Manors), Richard Hawley (Standing At The Sky's Edge), Roller Trio (Roller Trio) a Sam Lee (Ground Of Its Own).

Dvadsiaty ročník odovzdávania Mercury Prize sa uskutoční 1. novembra. Mercury Prize po prvý raz udelili v roku 1992, keď sa jej víťazom stalo škótske rockové zoskupenie Primal Scream s albumom Screamadelica. Aj zásluhou tejto ceny sa v hudobnom priemysle presadili Ms. Dynamite, Portishead, Dizzee Rascal, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys či Klaxons. Vlani sa víťazkou po druhý raz v kariére stala PJ Harvey za album Let England Shake (2011).