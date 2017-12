Klasici, ale neklasicky

Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty.

13. sep 2012 o 16:01 Oliver Rehák

Súbor The Hilliard Ensemble na Konvergencie privezie svoj úspešný projekt Morimur.(Zdroj: THEHILLIARDENSEMBLE.DEMON.CO.UK)

Festivalovú jeseň tradične štartujú Konvergencie. Hoci otvárací koncert bude až v stredu, festival sa už začal a dovtedy bude mať za sebou tri akcie.

„Je to vzrušujúce hudobné hľadanie a vlastne akási hudobná dielňa, ktorej základom stále zostáva komorná hudba, radosť z jej spoločného tvorenia, vzájomných stretnutí, nových prepojení a z neformálnej atmosféry,“ tvrdí šéf festivalu Konvergencie Jozef Lupták.

Sedí to. Akcia, ktorá sa od roku 2000 koná v Bratislave (a časom aj v ďalších mestách), priniesla množstvo premiér a ponúka klasickú hudbu či jej rôzne žánrové presahy sviežim spôsobom. Dôkazom toho je aj aktuálny ročník.

Na začiatku bol Cage

Hoci program oficiálne hovorí o termíne 17. až 23. septembra, Konvergencie už majú v hlavnom meste za sebou dve sprievodné akcie. Boli venované storočnici narodenia Johna Cagea, jedného z priekopníkov avantgardného umenia 20. storočia. Po koncerte v Slovenskej národnej galérii nasledovalo otvorenie výstavy Milana Adamčiaka v Design Factory, ktorá sa dá vidieť až do konca festivalu.

Základom Konvergencií je však stále hudba. Ešte pred oficiálnym otváracím koncertom sa chystá jeden mimoriadny. Bude v pondelok a nie v tradičných priestoroch Design Factory, kde všetky ostatné večery, ale v Dóme sv. Martina.

Od Bacha po Vargu

„Tento projekt už príliš často neuvádzame, ale veľmi radi sa k nemu vraciame,“ povedal v krátkom rozhovore pre SME Gordon Jones. Spolu s kolegami zo slávneho britského vokálneho súboru The Hilliard Ensemble sa vracia do Bratislavy po dvoch rokoch. Po koncerte s džezovým saxofonistom Janom Garbarekom tentoraz predstavia inú hudbu a francúzsku huslistku Muriel Cantoreggi.

„Morimur je mix Bachovej Partity d mol pre sólové husle, pomedzi ktorej časti spievame jeho chorály. Vyzerá to možno zvláštne, ale má to svoj presný význam a symboliku, ktorú tam podľa profesorky Helgy Thoene vložil sám Bach,“ dodáva barytonista. Že to funguje, dokázala už rovnomenná nahrávka pre známe vydavateľstvo ECM.

Oficiálne otvorenie Konvergencií bude v stredu. „Program odkrýva geniálnu hudbu bratislavského skladateľa Alexandra Albrechta v adekvátnom kontexte,“ tvrdí vedúci súboru Quasars Ensemble Ivan Buffa.

Festival bude pokračovať sériou sólových koncertov našich špičkových hudobníkov strednej generácie (Igor Karško, Nora Skuta, Jozef Lupták, Ronald Šebesta, Boris Lenko).

Uvidíte ešte dva špeciálne projekty. Hudobno–divadelné predstavenie Dúverná zmlúva čiže Hľadanie politickej vôle na motívy Juraja Fándlyho a ďalšieho klasika – Mariána Vargu. Presnejšie povedané prvé (!) koncertné uvedenie legendárneho albumu Zelená pošta z roku 1972, ktoré po bratislavskej premiére pôjde aj do Banskej Bystrice a Košíc.

Novinkou sú jednodňové lístky.