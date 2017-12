Česi bez Slovákov alebo Ako zlyhal pokus presláviť Čechov vo svete

Cimrmanovské České nebe bude prvou divadelnou hrou, ktorú satelit naživo prenesie do viacerých kín naraz. Aj našich.

13. sep 2012 o 16:59 Kristína Kúdelová

„Nechceli sme vás do toho veľmi zaťahovať. Myslím si, že vy Slováci vznik Československa až tak veľmi nepreciťujete,“ hovoril v rozhovore pre SME Ladislav Smoljak. Bolo to pred štyrmi rokmi, keď so Zdeňkom Svěrákom napísali v Divadle Járy Cimrmana hru České nebe. Nachystali ju na 28. októbra, odvíjali ju od Praotca Čecha – a ukončili pri prezidentovi Masarykovi. Postavy z nášho spoločného štátu sa do nej nedostali.

Jedným zo spoluautorov je aj Cimrman. Hru plnú českých velikánov napísal v čase, keď vrcholilo jeho svetobežníctvo a zároveň aj vlastenectvo. „Cimrman chcel presláviť Čechov vo svete, čo sa mu, bohužiaľ, nepodarilo,“ povedal Zdeněk Svěrák.

Cimrman bol naivný

Hra bola úspešná ako každá iná v tomto malom, dalo by sa povedať až amatérskom českom divadielku. Na pražský Žižkov chodili ľudia už deň predtým, ako sa spustil predaj lístkov a od polnoci vytvárali rad. A čoskoro bude České nebe prvou divadelnou hrou, ktorá sa bude v priamom prenose, cez satelit, premietať naraz v štyridsiatich českých kinách. Akcia platí aj na Slovensku, v sieti kín Cinemax – v Banskej Bystrici, Nitre, Poprade, Trnave, Trenčíne, Skalici, Dunajskej Strede a Košiciach.

Čas je všade rovnaký, 4. októbra o siedmej večer. Touto hrou budú Cimrmani zároveň oslavovať štyridsaťpäť rokov svojho divadla.

V Českom nebi vystupujú okrem Praotca Čecha Ján Hus, Komenský, Svätý Václav či Havlíček Borovský, na zemi je práve prvá svetová a oni sa v nebi trápia, čo bude s ich národom. Slovenskí fanúšikovia hádam nebudú sklamaní, že neuvidia vlasteneckých zástupcov z nášho regiónu. „Uvažovali sme nad tým, že by sme pokračovali spoločnými dejinami, ale to by komplikovalo vec. Napokon, z Cimrmana sme chceli urobiť naivného človeka - veril, že by sa ešte dalo obnoviť České kráľovstvo. Ešte netušil, že Česi sa budú musieť spojiť so Slovákmi, aby v tom kráľovstve nebolo príliš veľa Nemcov,“ hovorí Smoljak.

Ani Slováci, ani ženy

V hre nie sú ani ženy, len sa spomínajú Hanka a Linda. Teda slávni falzifikátori historických dokumentov Václav Hanka a Josef Linda. Hra je komédia, Svěrák, Smoljak a Cimrman sa nedržali faktov, ale legiend, a tie si dotvorili. Napríklad Hus je dnes v nebi citlivý na slovo zápalky či cigarety, nemá rád, keď sa ho niekto pýta: Nemáš oheň?

„Vy ste mladý národ, ešte prežívate dozvuky obrodenia. To slovenské je zatiaľ pre vás sväté. My už vieme, že medzi Čechmi sú takí istí gauneri ako medzi Nemcami,“ povedal Svěrák, keď opatrne hodnotil možnosti podobnej hry na Slovensku.

Na České nebe sú už lístky v predaji.