Turistom vo vlastnom meste

Na mapách Offcity a M_P_BA nie sú dôležité názvy ulíc, ale pocity, zvuky a spomienky.

13. sep 2012 o 18:18 Jana Németh, Jana Močková

Offcity pôsobí v Pardubiciach, Pavlína Morháčová v Bratislave. Teraz sú ich projekty, vďaka ktorým sa na svoje mestá dívame celkom inak, prezentované na 13. bienále architektúry v Benátkach.

„Tu sa stretávame, tu odpočívam, tu sa bojím, tu je dobrý výhľad, tu by niečo malo byť, ale nič tu nie je,“ – možno si podobné veci hovoríte, keď kráčate domov z práce, no koho by už zaujímalo, ako sa cítite vo svojom meste? Napríklad Pavlínu Morháčovú či české združenie Offcity to zaujíma, a veľmi. Práve Offcity sa už o pár dní (18. – 20. septembra) bude pýtať na pocity obyvateľov svojho mesta, Pardubíc, v rámci festivalu Mesto na mieru, ktorý organizuje s ďalšími neziskovkami.

Nové mapy pocitov

„Chceme vytvárať zdravo fungujúce mesto,“ hovorí Šárka Zahálková z Offcity, ktoré existuje tri roky. „Naše nástroje sú dosť osobné, až intímne a niektoré aktivity sú akoby neviditeľné,“ dodáva tajomne. Ako inak sa však dá opísať napríklad projekt Archicustica, ktorý zbiera pocity zo zvukov.

„Špecifické zvukové prostredia v nás automaticky vyvolávajú rôzne emócie, spomienky i predstavy, sú súčasťou nehmotnej štruktúry mesta a tá nás zaujíma,“ opisuje projekt, ktorý ich prezentuje na bienále architektúry v Benátkach. „Používame binaurálne mikrofóny – sú umiestnené v oboch ušiach, aby bola nahrávka čo najbližšie k tomu, ako počujeme normálne. Náš záznam je plynutím priestoru v čase.“ Nejde im pritom o pasívny záznam zvuku, ale o zachytenie osobnej skúsenosti z priestoru, o vytvorenie novej vrstvy na akejsi emotívnej mape mesta.

Nevenujú sa iba tomuto. Okrem spomínaného festivalu Mesto na mieru, kde napríklad obyvatelia uvidia plány hlavného architekta a budú mať možnosť sa k nim vyjadriť, organizujú prednášky, diskusie, workshopy či výstavy. Mesto je pre Offcity „ihriskom aj výskumákom“, dôležité je hovoriť o tom, ako vyzerá verejný priestor a ako by vyzerať mohol.

Viac o aktivitách Offcity sa dozviete na ich stránke  >>

Z workshopu Offcity v Pardubiciach.

Kultové miesta

Pavlína Morháčová, grafická dizajnérka, na to išla trochu opačne. Namiesto rozmýšľania, čo zmeniť, sa vrhla na odkrývanie toho, čo už existuje.

Vytvorila netradičného turistického sprievodcu, ktorý je viac ako turistom venovaný domácim, obyvateľom hlavného mesta. „Bratislava vie svoje pôvaby a históriu veľmi dobre kamuflovať,“ hovorí Morháčová dôvody, prečo vytvorila projekt M_P_BA, z ktorého sa už stihla stať veľmi obľúbená záležitosť.

„Prostredníctvom osobných názorov a príbehov ľudí sa napríklad dozviete, kde sa dá povoziť na paternosteri, kde je pekný výhľad a čokoládové suflé, kedy je blšák na Interi alebo kde sa ukrýva fontána pre Zuzanu. Môžete tu nájsť originálne tipy a dozvedieť sa viac o veciach, okolo ktorých chodíme tak často, že ich už ani nevidíme,“ vysvetľuje.

Nejde však o jednostranný vzťah mesto – obyvateľ. Keďže na mape nie sú názvy ulíc ani iné presné súradnice, každý prípadný turista testuje svoju orientáciu prostredníctvom rôznych oporných bodov, napríklad Zimák, Veľká červená pošta v Petržalke a iné.

Ak tiež poznáte nejaké „fasa miesto“, napíšte ho vedúcej na stránke www.mpba.sk. Ale pozor, veľa kultových tam už je. Až toľko, že stojí za to stať sa turistom vo vlastnom meste. M_P_BA dokonca organizuje aj vlastivedné vychádzky.

Takto vyzerá špeciálna turistická mapa s kultovými miestami pre domácich.