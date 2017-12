V Aréne otvoria čierny album totality

V Divadle Aréna bude od 17. septembra 2012 prístupná Medzinárodná putovná výstava TOTALITA V EURÓPE. Projekt chce pripomenúť obete totalitných režimov, ktoré sú súčasťou európskych dejín – fašizmu a komunizmu, zvýšiť tým povedomie o tomto ťaživom histori

14. sep 2012 o 11:51 Zdroj: Mariana Jaremková

ckom dedičstve a byť varovaním pred hrozbou vzniku novej totality.

Výstava Totalita v Európe vznikla za účasti dvadsiatich inštitúcií a organizácií združených v Platforme európskej pamäti a svedomia. Prináša štatistiku obetí najťažších zločinov fašizmu/nacizmu a komunizmu 20. storočia. Je koncipovaná ako čierny album, v ktorom má dvanásť európskych krajín svoju stránku venovanú totalitnému režimu a jeho obetiam. Súčasne sleduje aj to, či a ako boli po páde režimu potrestaní tí, ktorí sú za najhoršie zločiny zodpovední. „Divadlo Aréna iniciuje vznik pôvodných slovenských hier so spoločensko-politickým námetom, ktoré majú ambíciu prostredníctvom divadla prispieť k diskusii na tému bolestivých etáp našich dejín,“ hovorí dramaturgička divadla Zuzana Šajgalíková. „Takto vznikli hry a následne inscenácie Tiso, Dr. Gustáv Husák a Komunizmus. Výstava je prirodzeným pokračovaním tejto orientácie. Veríme, že sa stretne so záujmom publika a že bude fungovať i ako “trailer” k pripravovanej inscenácii Holokaust, ktorá má premiéru v decembri.“

Súčasťou expozície bude aj premietanie krátkych dokumentárnych filmov s tematikou zločinov totalitných režimov z rôznych európskych krajín. Cieľom výstavy je osloviť čo najširšiu verejnosť a zvýšiť povedomie o nebezpečenstve totalitných režimov. Projekt nechce iba pripomínať temné kapitoly európskych dejín, ale byť súčasne aj mementom pre budúcnosť.

Výstava zaháji svoju cestu po európskych krajinách 17. septembra v Bratislave. Na vernisáži v Divadle Aréna vystúpi riaditeľ Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman, slovenský vládny zmocnenec pre občiansku spoločnosť a správca Nadácie Jána Langoša Filip Vagač, prezident Platformy európskej pamäti a svedomia Göran Lindblad zo Švédska a riaditeľ Oddelenia komunikácie Agentúry Európskej únie pre ľudské práva FRA Friso Roscam Abbing z Viedne.

Výstava Totalita v Európe potrvá v Divadle Aréna do 11. októbra 2012 a bude prístupná verejnosti vždy hodinu pred začiatkom predstavenia.