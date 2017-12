Nové knihy

Jo Nesbo: Snehuliak, Miloslav Lubas: Janovice nikdy více, lepší kouli do palice!, Ondrej Šulaj: Hry, Robin Schoneová: Učiteľ lásky.

Jo Nesbo: Snehuliak

Inšpektor Hole je opäť tu, tentoraz má na krku prípad zmiznutia Jonasovej matky. Prvou stopou je snehuliak, ktorý má pre zmenu na krku ružový šál hľadanej ženy. Nesbo, nórsky majster kriminálnych románov, si to vymyslel tak, že s napadnutím prvého snehu sa v jeho krajine už desaťročie vždy stratí nejaká žena. V češtine s uvedením tohto diela čakajú na októbrový „veľký knižný štvrtok“, a tak tí nedočkaví českí čitatelia, ktorí ešte dokážu čítať v slovenčine, môžu všetko vedieť skôr.

Miloslav Lubas: Janovice nikdy více, lepší kouli do palice!

Autobiografický román to asi nie je, ale spomienkový určite, keďže Lubas si dva roky vojenčiny skutočne odkrútil v neslávne známych Janoviciach v polovici 80. rokov, keď sa z východu blížila perestrojka, no armáda odolávala. Znalci povojnových Čiernych barónov môžu porovnávať, čo a či sa za tie desaťročia zmenilo. S určitosťou zostali dva stratené roky a kopa absurdností, hoci autor sa s odstupom na všetko pozerá z tej humornejšej stránky.

Ondrej Šulaj: Hry

Ondrej Šulaj, doteraz vnímaný najmä ako filmový scenárista, sa vďaka ponúkanému titulu pevnejšie začleňuje aj do kontextu slovenskej drámy. Autor Epizódy 39 - 44, Commune de Paris, Pantagruela, Kocúrkova II. či Svadobnej noci v dobre utajenom salóne, sa v tomto výbere predstavuje dosiaľ nepublikovanými hrami z rokov 1975 až 2010. Nechýba známa O psíčkovi a mačičke, ale ani dramatizácie slovenských próz od Timravy cez Ladislava Balleka, Vincenta Šikulu až po Rudolfa Slobodu.

Robin Schoneová: Učiteľ lásky

Vydavateľ sľubuje, že toto je len začiatok, prvý titul zo série erotických románov, ktoré majú oživiť nadchádzajúcu jeseň. Kto nestihol máj - lásky čas, môže stráviť jeseň (s) erotikou. Učiteľom lásky je všeobecne uznávaný Ramiel, háčik je však v žiačke. Nielen že o mnohom netuší, ale navyše je manželkou britského ministra financií. Takže „rozpaľujúci príbeh plný vášnivých scén a zmyslových pôžitkov“ je asi pikantný aj z prekonávania rozdielu v pozíciách na spoločenskom rebríčku