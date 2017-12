Táto oživená mŕtvola nepatrí do každej detskej izby

Ďakujme Normanovi. Vďaka nemu oceníme dobré filmy.

18. sep 2012 o 18:25 Miloš Ščepka

Horor? Asi nie. Aký žáner by mal charakterizovať film Norman a duchovia, zrejme nevedel ani producent.(Zdroj: BONTON)

Nemŕtvi, kliatby, deti, outsider ako hlavná postava, tradičná stop-motion animácia, rozpočet 80 miliónov dolárov a štúdiá Laika Entertainment (Mŕtva nevesta, Koralína a svet za tajnými dverami). Zdalo by sa, že film Norman a duchovia nemôže dopadnúť zle. A predsa.

Námet na pohľad vyzerá v poriadku: Školák Norman je outsider z malého mesta, ktorý vidí mŕtvych ľudí. Rodičia sú nervózni, ostatným je na smiech. Až keď sa prihlási stará kliatba a čarodejnica upálená pred stáročiami sa hlási o pomstu, jediným, kto môže zastaviť inváziu oživených mŕtvol, je práve on.

V debute Chrisa Butlera nefunguje vari nič. Ako keby sa tvorcovia zabudli dohodnúť, čo chcú nakrútiť, aký príbeh, v akom žánri, pre koho a v neposlednom rade aj s akým výtvarným ladením.

Ťarbavý scenár je plný klišé, chýba nápaditosť, hravosť. Nedodržiava základnú výstavby dramatického diela, elementárnu logiku. Napätie negraduje, akciu nahrádzajú dialógy. Mnohé vďačné nápady a momenty necháva bez povšimnutia a využitia. Nemá čím prekvapiť.

Ťažkopádny je aj humor, založený na padajúcich mŕtvolách, odpadávajúcich častiach tiel. Norman a duchovia v konečnom dôsledku nie je rodinná komédia (chýba vtip), ani horor (chýba napätie), ani tínedžerský film (postavy sú povrchné). Ako je už smutným zvykom, aj v tomto prípade môžeme len hádať, ako veľmi snímke ublížil nepodarený český dabing.

Výtvarné riešenia a animácia sú síce tou najlepšou zložkou filmu, no tiež trpia rozpačitosťou. Hoci ide o klasické oživovanie bábok metódou stop-motion, tvorcovia robia všetko pre to, aby sa výsledok ponášal na digitálnu animáciu, čo sa im aj dokonale darí. Prečo teda film nevytvárali rovno v počítačoch? Lebo od diel Tima Burtona Predvianočná nočná mora a Mŕtva nevesta, prípadne od Koralíny Burtonovho spoluanimátora Henryho Selicka sa s témami záhrobia, nemŕtvych a strašidiel pevne viaže práve stop-motion a môže to zavážiť pri reklame?

Mimochodom, výtvarné riešenia mŕtvych, aj Normana, až znepokojujúco často pripomínajú vyššie menované diela. Lenže tie sa odohrávajú v dokonale premyslenom svete, dotýkajú sa legiend, bájí a mýtov, nechýba im humor ani poézia a sršia pôžitkom z rozprávania, z tvorenia a hry.

No vďaka aj za takého Normana, aký je. Aspoň si budeme viac vážiť vydarené filmy.