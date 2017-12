Do fontány naskákali deti, hrajú sa v piesku

Poľský umelec: Som ešte dieťa

Svetoznámy umelec trávi čas v Bratislave s deťmi v piesku.

BRATISLAVA. Budúci pravičiarmi s ľavičiarmi, veriaci či neveriaci dnes sa spolu hrajú. Ak majú medzi sebou konflikty, vyriešia si ich.

Opisuje známy poľský umelec Pawel Althamer deti a zámer, prečo pozval do pieskoviska, ktoré vzniklo v nefunkčnej fontáne na Námestie slobody, práve ne. Do priestoru podľa neho prinesú radosť, kreatívnosť či voľnosť.

„Celý život by mal byť o slobode, demokracii a otvorenom pôsobení v živote,“ vraví Althamer. Priznáva, že on sám a aj všetci umelci sú ešte deťmi.

„Umelec je takým dieťaťom, ktoré celkom nedospelo, má chuť skúšať niečo nové, je znechutený starými vzťahmi.“

Althamer má počas rozhovoru v rukách ružovú formičku, čas totiž trávi s deťmi v piesku. Do Bratislavy prišiel s manželkou a dvomi deťmi z Varšavy.

Námestie slobody mu opisovali umelci zo združenia Verejný podstavec. Predstavili mu aj históriu priestoru, preto ho chcel oživiť novou energiou, ktorú vraj môžu na námestie priniesť len deti.

Althamer je držiteľom prestížneho ocenenia The Vincent Award 2004. Udeľujú ho každé dva roky umelcovi – vizionárovi, ktorého tvorba má významný trvalý vplyv na súčasné umenie. Sám hovorí, že umelci, ktorí skončili školu, by mali vyjsť do priestoru medzi ľudí. Svetoznáma je jeho akcia, keď stovku ľudí obliekol do skafandrov.

Lucia Tkáčiková