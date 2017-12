Ako vzniká hit: Polnočný denník Maxima E. Matkina

Báli sa ho chváliť aj kritizovať

Odkiaľ sa vzal Matkin?

Matkina vylovila nová posila redakcie inZinu Soňa Karvayová, vtedy ešte za slobodna Borušovičová. Nahlásila do týždenného plánu publikovania článok od nového autora, ktorý bude písať pod pseudonymom Maxim E. Matkin a bolo.

To už bol Polnočný denník?

Nie, predtým bola séria článkov Príručka blafera, ktorá mužom radila, ako pred ženami predstierať, že je astrológ, homosexuál, módny fotograf, DJ či boháč.

V apríli 2000 ešte Matkin napísal o umývačkách riadu a podväzkových pásoch a na viac ako rok sa odmlčal.

Debatovali ste v inZine o internetovej anonymite?

Často. Čitateľom prekážalo, keď autori publikovali pod vymyslenými menami, tí si obhajovali právo na absolútnu anonymitu.

Pre nás však neboli pseudonymy až tak obranou súkromia ani túžbou po vyrovnaných silách v internetových diskusiách. Skôr to bola súčasť experimentovania a hra s rôznymi autorskými štýlmi.

Kto bol typický čitateľ Matkina?

inZine mal punc intelektuálneho čítania, ani diskusné fóra u nás neboli taký hnoj ako inde. Pravda však je, že v čítanosti viedla Sex poradňa, a nie intelektuálnejšie ladené články. Zatiaľ čo najčítanejšie články na inZine v tom čase mali okolo tisíc videní, Matkinov prvý román ich mal v priemere 5400 na jednu časť.

Na jednej strane pritiahol nových čitateľov, takže sme mohli konečne začať ponúkať nejaké reklamné bannery. Na druhej strane, starousadlíkom sa novoprišelci zdali málo intelektuálni. Padali urážky, že z inZinu je bulvár a Dorka.

Nebol to prvý slovenský internetový román na pokračovanie. Prečo iní neuspeli?

Nedá sa povedať, že neuspeli, len prišli príliš skoro na neexistujúci trh. V inZine už pred Matkinom Soňa B. Karvayová a Jaro Ridzoň pod pseudonymom Rudy a Hilda písali na striedačku román, ktorý obsahoval revolučný prvok – hlasovanie po každom pokračovaní, ako má dej pokračovať.

Peter Pišťanek tvrdí, že to bol najlepší z inZinovských románov na pokračovanie. Faktom však je, že bol príliš komplikovaný, štruktúrovaný a na pokračovanie sa to nečítalo ľahko. Zvlášť na internete, ak to človek čítal tajne v škole či v práci.

Stávalo sa, že príbeh reagoval na poznámky čitateľov?

Neviem, ako písal Matkin prvý román. Ale ak môžem usudzovať z jeho ďalšej práce, vývoj deja uňho nie je žiadna improvizácia. Prirodzene, stávalo sa, že diely dodával na poslednú chvíľu a občas sa v nich objavilo niečo aktuálne. Ale skôr z nášho života ako z diskusných reakcií.

Napríklad, keď som mu v pondelok hovorila historku, ako som cez víkend bola na prechádzke so psom z útulku a ten pes sa mi ani nepozrel do očí, Matkin epizódu pripísal svojej sestre Hysterke a v stredu to vyšlo. Zhodou okolností som aj ja napísala v ten deň o tom úvodník, takže sa okamžite strhli diskusie, že Matkin je môj brat.

Čo priniesol Matkin slovenskej literatúre?

Píše o tom, čo ľudí zaujíma, o vzťahoch a každodennom „pinožení“, ale vie to napísať inteligentne a s nadhľadom. Matkin nevynašiel ani denníkové písanie v prvej osobe, ani príbehy na pokračovanie, ani internetové písanie.

Len to všetko spojil tak, že to v ľuďoch zarezonovalo. Odvtedy má veľa epigónov, ktorí kopírujú formu, ale zle, uniká im obsah.

Veľa ľudí má v identite Matkina jasno. Má ešte zmysel táto hra na tajomstvo?

Keď Matkin publikoval prvý román, chápala som zúrivosť všetkých pátračov, lebo jeho kvalita nebola potvrdená či vyvrátená autoritami. Báli sa ho otvorene chváliť, veď čo, ak by vysvitlo, že je to amatér, nebodaj, žena, a tiež sa ho báli otvorene kritizovať.

Dnes má za sebou dvanásťročnú históriu. Keď nič iné, utajeniu dáva zmysel množstvu mužov, ktorí si užili pekné chvíľky, keď sa pred nejakou ženou svojho srdca za Matkina vydávali.

Miloš Krekovič