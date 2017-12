Nová scéna tancuje v štýle slávnej Broadway

Závan broadwayských tanečných show ponúkne svojim divákom Divadlo Nová scéna. Projekt JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! v réžii Karola Vosátka bude mať premiéru 20. septembra 2012 a sľubuje prehliadku spoločenského tanca, ktorá s každou choreografiou rozpovie aj emotívny príbeh.

Tanečná show JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! je pre Novú scénu prvým projektom tohto druhu. “Divadlo Nová scéna ponúka divákom nielen muzikálovú ale aj tanečnú a hudobnú produkciu a preto sme radi prijali projekt, ktorý rozšíri náš repertoár smerom k spoločenskému tancu,“ uviedol riaditeľ divadla Juraj Ďurdiak. „Projekt je v divadle dva roky a práve teraz prišiel ten správny čas ho uskutočniť.“ Autorkou projektu je tanečnica a choreografka Katarína Štumpfová. Technicky mimoriadne náročný projekt, v ktorom všetky zložky tanec, hudba, svetlá a kostými musia spolu fungovať v dokonale presnom načasovaní, vznikal pod režijným vedením Karola Vosátka. „Podtitul našej show je Dobrý večer, Broadway! Čo by automaticky malo evokovať, že ide o show v broadwayskom štýle. Niečo podobné sa v týchto geografických končinách ešte nerealizovalo,“ hovorí režisér. „V rámci režijnej prípravy som si preštudoval niekoľko show tohto typu a vytýčil som si cieľ, vizuálne prekonať tieto projekty. Pripravili sme bohatý svetelný park a premietanie do zadnej LED steny, čoho sa vo svete obávajú, aby projekcie neboli dominantnejšie ako choreografia. Verím, že sa nám symbióza všetkých svetelných efektov podarila a divákovi ponúkneme jedinečný zážitok. Čo ma príjemne prekvapilo, choreografie Katky Štumpfovej sú oveľa náročnejšie a pôsobivejšie ako mnohé iné v podobných zahraničných projektoch.“

Vášnivé i romantické príbehy

JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! má ambíciu predstaviť spoločenský (štandarný i latinsko-americký) tanec inak, ako je bežne prezentovaný. Napriek tomu, že tanec je dominantný, popri práci choreografa bol nevyhnutný aj vklad režiséra. „Snažili sme sa celok vyskladať ako veľký tanečný videoklip, v rámci ktorého sa objavia rôzne čísla, ktoré sú len príjemnou estetickou kategóriou, ale niektoré majú aj svoj príbeh,“ potvrdzuje Vosátko. „Príbeh, ktorý treba domyslieť a dopointovať. Navyše tanečníci nie sú zvyknutí používať mimiku a gestá, čo sa v procese skúšania museli naučiť. Môj najväčší vklad však spočíva v zaobalení všetkých choreografií do jedného nablýskaného celku. Výber hudby, scéna, kostýmy a svetlá sú jednotlivé zložky puzzle, ktoré bolo treba vymyslieť a poskladať. V show sa objaví aj niekoľko navzájom poprepájaných blokov (30. roky, flamenco). Tancovať sa bude napr. na skladbu Robbie Williamsa Let me entertain you, ale aj Laru Fabian a jej Je suis malade, odznie Sexmachine Jamesa Browna, ale aj hity Madonny, Christiny Aguilery, Alicie Keys a mnohé ďalšie.“ V show, podľa režiséra, nebude chýbať ani humor. „Snažil som sa na miestach, ktoré mi to umožňovali, prepašovať humor i napriek prvotnému nepochopeniu niektorých spolupracovníkov.“

Show sa môže začať

Projekt JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! bol novou skúsenosťou pre tanečníkov aj pre režiséra. „Tento projekt bol hodená rukavica, pretože okrem režírovania tanečnej show a vstupom do pre mňa neznámych vôd, som v ňom videl veľkú realizáciu vďaka hudbe, vizualizácii a výtvarnosti, ktoré mám v divadle veľmi rád“ hovorí Vosátko, ktorý musel nájsť s tanečníkmi-nehercami spoločný spôsob komunikácie. „Tanečníci ma veľmi prekvapili a potešili, sú to milí, pokorní ľudia, fungujúci na princípe vzájomného rešpektu. Pri činohre sa pracuje so silnými individualitami, herci ale ako celok nefungujú kompaktne, ohovárajú sa. Títo tanečníci sú takisto každý jeden silnou osobnosťou, každý z nich pretancoval trištvrte svojho života, sú to viacnásobní Majstri Slovenska, reprezanti na majstrovstvách Európy a sveta, ale ako celok pôsobia veľmi harmonicky, prajne jeden voči druhému a nikdy som nepočul, aby niekto niekoho ohováral. Celá táto spolupráca bola pre mňa mimoriadnym ľudským a profesionálnym zážitkom.“

Premiéra tanečnej show JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! má premiéru 20. septembra 2012 a na javisku Divadla Nová scéna sa spolu s autorkou projektu Katarínou Štumpfovou predstavia aj Matej Chren, Ivana Surovcová, Tomáš Surovec, Natália Glosíková a ďalší tanečníci.